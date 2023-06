Gianni Morandi e Blanco si incontrano dopo Sanremo. I due artisti italiani si sono rivisti, per la prima volta dopo il tragico momento all’Ariston, nel backstage del concerto per l’Emilia. Ma cosa è successo e sopratutto, cosa si sono detti? Prima di arrivarci è bene capre il contesto, ovvero quello del super concerto in favore delle zone colpite dall’alluvione e dalle seguenti frane avvenute un mese fa in Emilia. A Campovolo infatti, a Reggio Emilia, è andato in scena un grande evento con artisti di tutta Italia che si sono susseguiti sul palco. E tra loro, anche Gianni Morandi e appunto Blanco.

E chiaramente in tanti si sono chiesti cos’è successo tra loro dopo quei momenti di tensione durante Sanremo. Qualcuno infatti ricorderà che Blanco ha distrutto mezzo palco, prendendo a calci le fioriere di rose, suscitando grande apprensione e sdegno. A quel punto, durante il Festival della canzone italiana, il presentatore Morandi aveva deciso di dare una ramazzata con tanto di scopa facendo intendere di essersela presa con Blanco. E adesso?





Gianni Morandi e Blanco si incontrano dopo Sanremo

I due non si erano più visti o incrociati da allora, fino a ieri sera. Così, dietro il backstage di Italia Loves Romagna, Blanco e Gianni Morandi si sono incontrati di nuovo. I cantanti sono stati immortalati l’uno accanto all’altro con un sorriso stampato in faccia. “Gianni e Blanco si sono riuniti e hanno fatto pace, il cerchio si è chiuso finalmente”, ha scritto subito una fan che ha pubblicato lo scatto.

ODDIO GIANNI E BLANCO SI SONO RIUNITI , IL CERCHIO SI È CHIUSO 🛫 pic.twitter.com/hOxxTGvWQF — 🪽Francesca🪽 (@_cielodiperle) June 24, 2023

Insomma, sembra che il grande evento di Campovolo abbia fatto fare pace ai due artisti (che probabilmente non avevano mai discusso, come invece tutti pensano). Il concerto in ogni caso è stato un successone. Merito forse anche del presentatore Amadeus. Particolarmente toccante il discorso iniziale di Laura Pausini: “Questo amore lo ho imparato qui”.

E ancora: ”Nelle strade dove sono cresciuta, nelle strade dove tanti di voi hanno imparato a diventare emiliano romagnoli… a fare quella cosa lì, quella che si è vista di nuovo in tv poco fa, cioè quando avete pulito le case cantando Romagna Mia”. Italia Loves Romagna ha intrattenuto 3.560.000 spettatori con il 24.7% di share nella prima parte, mentre nella seconda ha interessato 2.450.000 telespettatori (30.8%).

