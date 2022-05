Volano stracci durante la finale de La Pupa e il Secchione Show. Da una parte Gianmarco Onestini e la sua pupa Mila Suarez, dall’altra la giudice Soleil Sorge. I due, durante l’ultima puntata, si sono scontrati come mai prima ad ora. I problemi sono cominciati ad emergere subito dopo l’esibizione dell’ex cognato di Soleil e di Mila. La giudice infatti, infatti ha confessato di aver dato zero alla coppia: “Io ho dato uno zero e posso spiegarlo. Loro pensavano fossi di parte e invece sono stata gentile e ho dato loro dei consigli per migliorarsi”.

E ancora Soleil: “A me ha toccato molto la storia di Mila, che non ha potuto studiare, ma credo che dal passato bisogna riscattarsi e non continuare ad arrendersi e piangersi addosso. Lei non si è impegnata a migliorare e diventare meno pupa e più secchiona. Inoltre la loro esibizione non mi è piaciuta“. A questo punto Gianmarco Onestini ha più contrariato che mai: “Hai sempre dato voti bassissimi a noi due. Guarda io lo so che ti senti forte e vuoi fare la gradassa danzo zero alle esibizioni. Adesso ti giri anche dandomi le spalle come la maleducata che sei. Vabbè ci sono abituato dai”.





Gianmarco Onestini contro Soleil Sorge: “Maleducata e gradassa!”

Poi ancora Gianmarco: “Lo so che alla fine l’unica cosa che puoi fare è girarti e fare la maleducata. Evidentemente sei abituata in questa maniera. Davanti ad una performance puoi dare qualsiasi voto, ma nessuno si merita uno zero e lo sai“. Poco dopo Barbara D’Urso si è collegata con la madre di Gianmarco Onestini, che ha lanciato una frecciatina all’ex nuora Soleil: “A me è piaciuto molto come hai presentato la storia di Mila nella vostra esibizione”.

E ancora la mamma di Onestini: “Ricorda che educazione e rispetto non appartengono a tutti. Vo andate fieri di quelli che siete“. Ma non è finita qui, perché anche dopo essere stati eliminati, Gianmarco e Mila hanno continuato a criticare Soleil: “Siamo in protesta contro le ingiustizie”.

Poi ancora Gianmarco Onestini: “Qui abbiamo una persona che personifica in pieno l’ingiustizia. A me piace la meritocrazia e le cose giuste. Lei non riesce a dare i voti in maniera oggettiva. Per cose sue personali vota zero e quindi sbaglia in partenza. Dici che non ti comprendo, forse non sono alla tua altezza? […] Sei una grande maleducata e dare gli zero è tutto quello che puoi fare basta“.

