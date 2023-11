Grande Fratello 2023, fuori la verità su Giampiero Mughini. Il carattere del concorrente sta emergendo e si fa notare: il giornalista non sta di certo vivendo ore molto facili all’interno della casa del reality show di Alfonso Signorini. Battute ironiche ma pungenti, in pieno stile Mughini, che però cadono spesso in inevitabili fraintendimenti. Prima il botta e il risposta con Beatrice Luzzi, poi la frase infelice sul modo di vestire di Angelica: il pubblico protesta e da fuori anche un’altra voce inizia a parlare.

La verità della compagna di Giampiero Mughini, adesso è Michela Pandolfi a parlare. Il giornalista è noto al pubblico per la battuta facile e pungente, per questo fraintendibile e non alla portata di tutti. Lo sanno bene Beatrice e Angelica, che nelle ultime ore hanno avuto da discutere con il giornalista, tra l’altro bersagliato anche dai fan del programma.

Leggi anche: “Ci dispiace per te ma…”. Grande Fratello, male per Mughini. Lui scioccato: “Non potete farmelo”





La verità della compagna di Giampiero Mughini, adesso è Michela Pandolfi a parlare: “La stanza delle put***”

Ma più di altre, una voce fuori dalla casa sembra avere un peso notevole ed è quella della compagna del gieffino, Michela Pandolfi. Chi meglio di lei conosce il giornalista? Per la prima volta l’ex costumista ha deciso di parlare della sua relazione con il giornalista nel corso di un’intervista rilasciata per il settimanale Chi. E questo è accaduto, lasciando emergere dettagli che nessuno conosceva. “Ho lavorato nei programmi di Serena Dandini, dovevo trovare i vestiti per le imitazioni di Corrado Guzzanti, dalla sera alla mattina. Non sa la fatica per trovare gli abiti per vestirlo da Umberto Bossi. Mi sono divertita, ho smesso quando ho cominciato a viverlo con pesantezza”, esordisce la donna.

Michela è poi entrata nel vivo della relazione con il giornalista: “Non sono gelosa, lui apprezza la bellezza femminile, è un esteta. Pensi che in casa abbiamo anche la stanza delle pu**ane”. E per lasciarsi capire meglio, Michela racconta: “È una stanza dove Giampiero conserva la letteratura erotica, le stampe, le illustrazioni di nudi femminili. È un esteta, una cosa di testa”. Michela ha poi raccontato come tutto ha avuto inizio.

“Per lui, mi sono separata. All’inizio era solo un’amicizia, ci piaceva chiacchierare, andavamo al cinema di pomeriggio, non pensavo al futuro. Non avevo alcuna attrazione per lui se non mentale. Giene ho combinate tante, visto che non mi interessava. Avrà pensato che fossi una stro**a e, visto che gli sono sempre piaciute le stro**e, ne aveva una collezione, ma io sono una finta stro**a”. Poi la confessione del tradimento: “Eravamo appena andati a convivere, perché i primi 10 anni di relazione abbiamo vissuto in case separate e lui dice che era per quello, perché non aveva mai convissuto che si era distratto. Si è giustificato con il trauma della convivenza. Ma io non ci credo“. Ma come vede il marito all’interno della casa del GF? “Però vedo che Giampiero si diverte molto. Pensavo che si sarebbe annoiato”.