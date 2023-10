Giampiero Mughini, la frase choc sul padre di Heidi: “Ecco chi mi sembra”. Al Grande Fratello non si parla d’altro chiaramente, di Heidi Baci e di suo padre. L’uomo per tanti è diventato un mito, per altri invece il suo comportamento è stato troppo duro e non al passo coi tempi. Non solo, dentro la casa più di qualcuno ha ipotizzato che l’uomo non si stia comportando bene nei confronti della figlia e della sua libertà. La sera stessa che Heidi è uscita Beatrice Luzzi ha commentato dicendo: “Questo fatto ci porta dietro 50 anni”. E forse aveva ragione.

>> “La stanno costringendo”. Grande Fratello 2023, la teoria choc di Massimiliano Varrese su Heidi Baci

Anche Massimiliano Varrese ha fatto intendere che secondo lui, la lettera scritta da Heidi per i gieffini, sarebbe stata quasi costretta a scriverla. Non lo dice chiaramente Varese, ma dal suo discorso sembrerebbe chiaro che la ragazza avrebbe delle pressioni molto intense in casa. Ma quanto tutto ciò è vero? DI certo noi non possiamo saperlo. Anche ieri sera, Giampiero Mughini, non di certo famoso per tenersi le cose per sé, ha commentato la vicenda con una frase che resterà impressa sul padre di Heidi Baci per parecchio tempo.





Giampiero Mughini, la frase choc sul padre di Heidi

Giampiero Mughini ha raccontato riguardo la vicenda: “Io sono entrato proprio mentre succedeva tutto questo. All’inizio non avevo nemmeno capito bene la situazione. Adesso che ho un quadro più completo parto da un fatto. L’uomo con il quale questa ragazza di 26 anni, quindi non una ragazzina, ma una donna compiuta, ecco, l’uomo con il quale lei aveva intavolato una relazione, Massimiliano, non è esattamente un trafficante di droga o un camorrista”.

E ancora Giampiero Mughini: “Lui è una persona assolutamente perbene. E allora con quale diritto tu entri con quel piglio a minacciare? Lui è entrato a buttare sul piano della bilancia il malessere della madre, che rispetto, ma di cui non so nulla. E poi una ragazza di 26 anni si mette a tremare davanti a questa situazione. Per farvi capire vi racconto una cosa mia. Mio padre era stato fascista”.

Mughini sul padre di Heidi: "Se tu vedi la foto segnaletica pensi che sia uscito da un penitenziario".

Pessima battuta vista la situazione di Heidi.

No comment anche per Angelica che se la ride di gusto.#GrandeFratello pic.twitter.com/Jdaik0I6B4 — 𝙈𝙖𝙨𝙨𝙞 (@barumiliano) October 19, 2023

Bea pizzica il paraguru che parlava male di lei con mughini. Lui reagisce come un dodicenne rosikone, ma ancora sta li dentro immune da 8 puntate, fra un po supera record della ricciarelli #BEABALDI #GrandeFratello pic.twitter.com/ViHdaHIOu5 — IReportU𝕏 (@poorcruise) October 20, 2023

Poi conclude Giampiero Mughini: “Gli era rimasto questo marchio del fascismo. Io ero un giovane di sinistra e a me non ha mai detto nulla. Non mi ha mai detto cosa fare e questo è importante”. Poi durante la pubblicità Giampiero Mughini dice senza pensarci troppo: “Se tu vedi la foto segnaletica pensi che sia uscito da un penitenziario”. Rischio eliminazione altissimo!

