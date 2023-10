Grande Fratello, Giampiero Mughini asfalta Anita Olivieri e il pubblico vola. Negli ultimi giorni la bionda concorrente del reality sta facendo parlare di sé. Pochi giorni fa ha fatto uno scherzo a Paolo Masella e Vittorio Menozzi. I due inquilini stavano parlando di capezzoli, affermando che non erano simmetrici. Anita allora ha detto: “Pure i miei sono così” e si è tirata giù la maglietta. Ovviamente sotto aveva un body, ma Vittorio si è girato così velocemente per guardarla che per poco non si prende uno strappo al collo…

Nelle ultime ore, poi, Anita Olivieri è stata censurata dalla regia. La ragazza ha fatto alcune rivelazioni sul suo ex fidanzato che ha avuto una relazione con l’ex di Ultimo: “La regia che continua a censurare Anita perché sta rivelando che il suo ex/attuale ragazzo è stato con Federica Lelli (ex di Ultimo). Questo cast è così surreale”. Ma non è finita. Adesso in tendenza c’è un nuovo video in cui Anita fa una delle sue uscite e Giampiero Mughirni la fulmina. Per la gioia dei telespettatori.

Anita afferma di essere bella e intelligente, Mughini la fulmina

Confidandosi con alcuni coinquilini Anita ha parlato della sua sfera professionale rivelando di lavorare per un’azienda di prestigio. La gieffina ricopre inoltre un ruolo importante e ha spesso a che fare coi numeri. La 26enne romana ha spiegato che tutte le volte che rende noto il tipo di lavoro che fa i suoi interlocutori rimangono stupiti. Per cosa? Ma è ovvio, di avere di fronte a loro una ragazza tanto bella, ma altrettanto intelligente.

Certo tra le numerose qualità di Anita Olivier forse non figura la modestia. Ma a rimetterla al suo posto, se così vogliamo dire, ci ha pensato Giampiero Mughini con una delle sue mordaci battute. Anita ha infatti affermato di vivere un vero e proprio dramma. Eh sì, perché ogni volta è costretta a spiegare di essere riuscita a conquistare la sua posizione lavorativa col sudore della sua fronte, insomma in maniera assolutamente meritocratica.

Mughini: “Anita sei sicura di essere intelligente ?”



Anita: “Si sono sicura di essere intelligente, lo vedo dai risultati che ho ottenuto”



NO VABBÈ NON ESISTE LIMITE ALLA SUA STUPIDITÀ 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️#GrandeFratello pic.twitter.com/dT2BtbFGUs — 𝓔𝓶𝓪𝓷𝓾𝓮𝓵𝓮𝓼𝓸𝓷𝓸𝓲𝓸_97 (@zabetta97) October 23, 2023

Anita ha collegato il suo discorso alle dichiarazioni di Valentina Modini che invece affermava di non aver molto successo per il suo aspetto fisico. A quel punto Anita ha detto che anche essere belle e intelligenti può avere i suoi lati negativi. E così Giampiero Mughini le ha chiesto: “Tu sei sicura di essere intelligente?” provocando grasse risate nei presenti. Anita, ovviamente, ha prontamente risposto: “Sì, sono sicura di essere intelligente, ad oggi sì. Lo vedo dai risultati che ho ottenuto. Da sola non me lo sarei mai detto”. E vabbè oh, l’importante nella vita è avere delle certezze. O no?

