Colpo di scena al Grande Fratello, dove nelle ultime ore Anita Olivieri ha raccontato un episodio clamoroso sulla sua vita privata. Infatti, ad essere coinvolto è stata una persona che è stata molto vicina a lei e che ha fatto qualcosa che l’ha indispettita notevolmente. A proposito della gieffina e dell’aspetto sentimentale, lei ha confessato giorni fa di non essere affatto interessata ad uno dei concorrenti della casa, ovvero Vittorio Menozzi.

Queste le sue parole: “No, non mi piace, era finita prima ancora di iniziare”. Ma adesso al Grande Fratello Anita Olivieri ha svelato questo retroscena precisamente sul suo ex fidanzato ed ecco che sono rimasti tutti a bocca spalancata. Non se l’aspettavano assolutamente i telespettatori e anche gli altri coinquilini, ma la regia ha provato in tutti i modi a stoppare la giovane, censurando più volte la sua conversazione nel reality.

Leggi anche: “Cosa penso di voi”. Grande Fratello, Mughini pazzesco sui concorrenti: gliel’ha detto in faccia





Grande Fratello, Anita Olivieri e il suo ex fidanzato: clamoroso retroscena

Mentre stava parlando con le altre protagoniste del Grande Fratello, Anita Olivieri ha parlato così del suo ex fidanzato, anche se alcuni ipotizzano che possano stare ancora assieme: “Poteva mettersi con chiunque e invece è così. Sono stati insieme 4 o 5 mesi“. Infatti, il suo ex partner è stato legato sentimentalmente all’ex del suo cantante preferito che ora non riesce ad ascoltare come prima. Vediamo insieme di chi stiamo esattamente parlando.

A spiegare tutto è stata un’utente del GF, che ha anche postato il filmato su X di Anita, infatti l’ex fidanzato della ragazza sarebbe stato unito con Federica Lelli, ex di Ultimo: “La regia che continua a censurare Anita perché sta rivelando che il suo ex/attuale ragazzo è stato con Federica Lelli (ex di Ultimo). Questo cast è così surreale”. E chissà se l’argomento non irromperà anche nelle prossime ore nella casa, durante la puntata in diretta.

la regia che continua a censurare anita perché sta rivelando che il suo ex/attuale ragazzo è stato con federica lelli (ex di ultimo) questo cast così surreale#GrandeFratello pic.twitter.com/L2X8SZ1OZr — V (@harsiness) October 21, 2023

E gli altri telespettatori: “Ma dopo si sono lasciati, quindi un anno o qualche mese fa”, “Quindi sta dicendo che il suo ex più di dieci anni fa ( quindi tipo a 16 anni?) è stato con FL ..e quindi a noi che ce frega?”. Vedremo cosa succederà con Anita nei prossimi giorni.