Si era presentata al Grande Fratello mostrando già tutta la sua tenacia: “Mi chiamo Beatrice Luzzi, sono sincera, a volte incandescente, tanto sensibile. Non sento il bisogno di dire cose comode, di compiacere”. e così è stato, perché la concorrente è la più discussa e chiacchierata all’interno della casa del Grande Fratello. Ed è stata anche l’unica ad aver creato dinamiche e ad aver un flirt con il giovane Giuseppe Garibaldi. Beatrice Luzzi ha subito litigato con la cuoca Rosy Chin e poi con l’attore Massimiliano Varrese.

Ha svelato che anni addietro la collega Jane Alexander le aveva “sfilato” un ruolo nella fiction “Elisa di Rivombrosa” e appena una settimana dopo l’attrice è piombata nella casa per cantargliele in diretta. La più nominata dai suoi coinquilini, Beatrice Luzzi è stata sempre salvata dal pubblico di cui resta la concorrente preferita. L’attrice è nota al pubblico per aver vestito i panni di Eva Bonelli, la cattiva della soap opera di Canale 5 Vivere.

Beatrice Luzzi e Letizia Petris, la scoperta del pubblico

“Ci assomigliamo molto. Di lei ripudio invece l’arroganza in amore, atteggiamento che non mi appartiene affatto”, aveva raccontato del suo personaggio. Due anni dopo l’addio alla soap e a Eva Bonelli: “Questi due anni sono stati entusiasmanti e gratificanti oltre ogni previsione, ma ora ho bisogno di capire se il talento che mi viene riconosciuto esiste anche fuori da quel set”. E proprio guardando le fotografie risalenti al periodo di Vivere, molti utenti dei social hanno notato qualcosa di davvero impressionante.

I fan del GF hanno notato una somiglianza con un’altra concorrente del reality: Letizia Petris. Tra l’attrice Beatrice Luzzi e Letizia Petris ci sarebbe qualcosa di somigliante e molti utenti di Twitter hanno messo a confronto le foto del personaggio interpretato dalla Luzzi in Vivere, la perfida e arrivista Eva Bonelli, e alcuni frame della concorrente Letizia Petris.

Leti:"Se tu tiri le tende coprono tutte le telecamere".

Bea:"Tu sei mooolto maliziosa".

Non so che intenzioni abbia Letizia ma a me sta beneee#grandefratello pic.twitter.com/GBFcONGTbP — 𝙈𝙖𝙨𝙨𝙞 (@barumiliano) October 22, 2023

“Ma solo io in queste foto di Bea ci rivedo Letizia?”, hanno scritto i più. “La somiglianza con Letizia comunque fa paura”, “È impressionante, sono due gocce d’acqua”, si legge ancora tra i commenti di Twitter. In effetti le foto messe a confronto mostrano una grande somiglianza tra Beatrice Luzzi all’epoca di Vivere, l’attrice aveva 28 anni, e la concorrente del Grande Fratello Letizia Petris.