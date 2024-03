È un momento molto complicato per l’amato concorrente, entrato in una profonda crisi. A Rosy e Beatrice ha confessato di aver paura che la madre gli stia nascondendo un tragico lutto. Il pensiero è entrato più forte nella sua testa dopo la lettera della mamma fatta arrivare nella casa del Grande Fratello. Una lettera molto toccante che così recitava: “Sai quanto sono timida e riservata, ma sento che hai bisogno di una coccola, quindi eccomi qui”.

“Inutile dirti che passo le mie giornate guardandoti in tv, trasmetti luce e allegria a tutti noi, così come hai sempre fatto dal tuo primo giorno di vita. Quando sei nato avevo solo vent’anni, ma è stato un viaggio meraviglioso e siamo cresciuti insieme. Sono felice e orgogliosa dell’uomo che sei, sempre fedele a te stesso, rispettoso, gentile, educato e direi anche canterino”.





Grande Fratello, Sergio ha paura che il nonno sia morto

Parole di fronte alle quali Sergio non era riuscito a trattenere le lacrime: “Avevo bisogno di sentirla e sapere che sta bene. Questa è la cosa più importante per me. Lei ha sempre cercato di proteggermi da tutto e tutti, lasciandomi la libertà per esprimermi e concentrami su ciò che sentivo dentro. Così come anche papà, che è uno spirito libero”, aveva detto Sergio.

Un messaggio che però ha lasciato dubbi. Sergio ha ipotizzato che suo nonno sia venuto a mancare. “Forse è successo poco dopo che sono entrato. Mamma è sempre stata protettiva. Me l’avrebbe scritto nella lettera che mi salutava nonno”, ha raccontato a Rosy e Beatrice (le due prime finaliste del programma ndr). La risposta non si è fatta attendere.

Sergio dalla lettera della madre e dalla collanina ha capito che il nonno è morto💔 #grandefratello pic.twitter.com/Dczk2cXqrl — 𝕘 𝕚 𝕦 𝕝 𝕚 𝕒 💜 (@giul91) March 12, 2024

“Forse non te l’hanno detto perché volevano che tu facessi il tuo percorso qua dentro”, ha detto Rosy. Per ora si tratta solo di un dubbio espresso da Sergio. Al momento, infatti, non esiste alcuna notizia data dalla famiglia in proposito.