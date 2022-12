Giaele è preoccupata per il repentino calo di peso delle ultime settimane. La concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip ha fatto una richiesta agli autori del reality dopo che nelle ultime settimane si è resa conto di essere dimagrita troppo.

Già in diverse occasioni la concorrente, sposata da quattro anni con l’imprenditore americano Bradford Beck, ha parlato della sua salute e per questo motivo in queste ore si è sottoposta a degli esami. Preoccupata del repentino calo di peso nelle ultime settimane, la vippona ha chiesto agli autori di poter effettuare delle visite. Nella casa sono quindi arrivati i medici e la concorrente si è sottoposta a degli accertamenti per monitorare la tiroide.

Giaele preoccupata, è dimagrita troppo: ha fatto degli esami

Preoccupazione anche dagli stesso autori del reality show condotto da Alfonso Signorini, i quali hanno subito provveduto a contattare degli specialisti per sottoporla a degli accertamenti medici. In un paio di occasioni Giaele De Donà ha spiegato di avere dei problemi alla tiroide e per questo motivo, visto la perdita di peso notata nelle ultime settimane, la concorrente ha chiesto di poter effettuare delle analisi.

Anche il pubblico è preoccupato per la salute di Giaele e infatti molti si sono chiesto il motivo del dimagrimento. “Mi piace Giaele, la vedo acuta, presente, parla bene. Ha una figura elegante. Sta dimagrendo troppo, ma avendo un problema di tiroide deve controllare i valori degli ormoni tiroidei probabilmente per dosare la tiroxina”, si legge sui social.

In occasione della prova di canto, Giaele aveva parlato del suo problema alla tiroide spiegando anche che a seguito di un intervento le avevano lesionato una corda vocale. “Raga abbiate pietà ahah povera Giaele ha spiegato più volte che è cosi stonata perché togliendole la tiroide le hanno danneggiato una corda vocale”, si leggeva infatti tra i post Twitter che commentavano le sue doti canore. Oggi Giaele si è sottoposta a delle analisi e tra qualche giorno avrà i referti.

"Giaele era preoccupata e stamattina ha fatto finalmente le analisi per la tiroide", si legge sui social, dove i telespettatori della diretta hanno commentato il fatto.