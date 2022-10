Antonino Spinalbese, la confessione della gieffina davanti alle telecamere del GF Vip 7. Bella e anche tanto discussa: di recente la gieffina ha minacciato di lasciare il programma, sostenendo di non trovarsi a proprio agio, ma come il pubblico italiano ha avuto modo di vedere, in suo soccorso dall’esterno è intervenuta una grande amica della modella, Taylor Mega, che l’ha incitata ad andare avanti. Ma i colpi di scena non finiscono qui.

La confessione di Giaele De Donà su Antonino Spinalbese. Finalmente l’ex di Belen Rodriguez inizia a incuriosire i fan anche per quanto riguarda le attenzione che avrebbe rivolto verso una donna: stiamo parlando proprio dell’influencer e modella di 24 anni.

La confessione di Giaele De Donà su Antonino Spinalbese. Ma poi ritratta subito davanti alle telecamere del GF Vip 7

Stando a quanto rivelato dalla stessa Giaele De Donà, pare che Antonino Spinalbese le abbia rivolto qualche attenzione speciale. La confessione della gieffina, però, è poi andata incontro a qualcosa di ancora più stuzzicante. Ma cominciamo dalla confessione resa circa gli atteggiamenti di Antonino. (GF Vip 7: Giaele De Donà, parlano dal mondo dello spettacolo).

Secondo quanto riferito da Giaele De Donà, sarebbe stato proprio Antonino Spinalbese ad averle fatto delle avance, per poi ritrattare poco dopo affermando di aver scherzato un po’ sull’argomento: “Ah beh già è una fake news? Io non confermo, né smentisco come ho sempre fatto”, ha affermato Antonino Spinalbese. Senza alcun dubbio però la confessione di Sofia Giaele ha saputo incuriosire i coinquilini seduti a tavola insieme a loro.

E sono in molti a sperare che la modella possa riprendere in mano la sua avventura in casa e magari, chissà, cominciare anche una storia d’amore. Nella precedente puntata l’intervento di Taylor Mega ha permesso alla gieffina di trovare conforto e proseguire nel game: “Spero si faccia forza e non esca, e che faccia uscire il suo carattere perchè ne ha da vendere. Per una che non ha (quasi) mai fatto tv non è facile. Gioele De Donà deve solo prendere il ritmo. Mi fa male vederla così”, sono state le parole dell’amica vip.