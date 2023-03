Siamo ormai agli sgoccioli di questa settima edizione del GF Vip. Come abbiamo raccontato più di qualche volta, i concorrenti che sono rimasti fanno fatica ancora a comprendere Nikita Pelizon. La giovane infatti, è stata senza dubbio la concorrente più votata in assoluto. Tantissime le volte in cui Nikita è finita in nomination. In tutti questi mesi, in molti non si sono fatti troppe domande. In fondo Nikita non è mai stata troppo simpatica agli altri e lei è sempre andata dritta per la sia strada, senza recare danni agli altri.

Tuttavia è stato un comportamento, quello della Pelizon, che in quando “non compreso”, ha spaventato non poco. A raccontarlo apertamente, oramai a fine reality, è Giaele De Donà. A un passo dalla finalissima del 3 aprile 2023, la De Donà ha deciso di dire chiaramente quello che pensa della collega. Com’è oramai noto, proprio Nikita Pelizon è stata l’ultima concorrente ad avere libero accesso alla finale dopo il televoto lampo contro Alberto De Pisis e Luca Onestini.

“C’è questa cosa su Nikita”, le parole di Giaele De Donà

Insomma, la Pelizon è in lista per vincere il grande premio finale, ma non solo: potrebbe essere colei ad aver sbaragliato ogni televoto, uno dopo l’altro. Giaele, come dicevamo, ha voluto spendere due parole per cercare di comprenderla. Al confessionale, la De Donà ha detto riguardo la Pelizon: “È come se alla fine, forse, la versione di Nikita sia stata quella più compresa fuori, mentre io non l’ho mai vista una versione lineare”.

Un po’ come a dire “qua dentro nessuno ci ha capito nulla, ma fuori, in piccole dosi, forse è più chiara come personalità”. È pur vero che la regia del programma gioca un ruolo fondamentale nello storytelling di ogni personaggio. Insomma, a casa potrebbe risultare molto più didascalica di quello che invece fa sembrare nella casa. In effetti la sua fan-base è molto attiva e in tanti la amano a priori, nonostante tutto.

Giaele: -“È come se alla fine forse la versione di Nikita sia stata quella fuori più compresa, mentre io non l'ho mai vista una versione lineare”



Per te non è una versione lineare, perché ti conviene pensare male di Nikita mia carissima Olivia.#gfvip #nikiters pic.twitter.com/6NHVWfcOlS — soleil sorge supporter 💐 (@teamsoleilsorge) March 29, 2023

Ora non ci resterà che comprendere chi avrà la meglio per la finale del 3 aprile e se Nikita Pelizon riuscirà davvero ad essere la più odiata della casa, dentro, ma la più amata, fuori. Appuntamento a lunedì prossimo con una nuova puntata del GF Vip 7.

