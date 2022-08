Giacomo Urtis è stato uno dei protagonisti dell’ultima edizione del GF Vip: è entrato nella Casa a gara in corso, ma si è fatto apprezzare dai coinquilini e dal pubblico per il suo carattere sempre fresco ed esuberante. Nella Casa ha legato un po’ con tutti in particolare con le sorelle Selassiè: “Nella Casa si vive la quotidianità, in cucina, in salotto, in giardino. Sono situazioni che fanno conoscere bene. Sono stato molto vicino a tutte e tre le sorelle Selassiè, anche nei momenti più complicati. Ho fatto il possibile per non farle sentire sole”, ha detto a Novella 2000.

Giacomo Urtis ha legato in particolar modo con Clarissa Selassiè, la prima eliminata (Jessica e Lulù sono arrivate in finale e la maggiore ha vinto l’intera edizione): “Tutto ciò è iniziato quando sono uscito dal GF Vip. Clarissa era stata eliminata, Jessica e Lulù erano ancora in casa. Le ho sempre sostenute e sono contento della vittoria di Jessica. Il pubblico ha premiato la sua semplicità. Sono contento di essere loro amico. Meritano tanto”.





Giacomo Urtis sogna un programma in radio con le sorelle Selassiè

In più occasioni in Casa sia Jessica che Lulù Selassiè hanno affermato di voler vincere il reality per i soldi e per aiutare la loro famiglia. Alla fine è stata proprio Jessica a conquistare il montepremi finale. C’è stato addirittura chi provocatoriamente sui social ha ipotizzato che con i soldi guadagnati da un’eventuale vincita del GF Vip 6 Jessica e Lulù Selassié andrebbero da Giacomo Urtis a rifarsi. Sulla questione è intervenuto il diretto interessato che su Twitter ha spiegato che qualora le due sorelle dovessero andare nella sua clinica a chiedere dei ritocchini, gli interventi estetici sarebbero offerti da lui stesso: “Qualora volessero fare un intervento, glielo regalerò…”.

A testimonianza che tra Giacomo Urtis e le sorelle Selassiè c’è un forte legame d’amicizia, il chirurgo dei vip ha affermato a Novella 2000 che ha un sogno che riguarda Clarissa, Jessica e Lulù: “Sono un po’ stanco di fare televisione e vorrei provare altre esperienze professionali. Il mio sogno è fare radio con tutte e tre le sorelle Selassié. Sono certo che saprebbero catturare l’attenzione degli ascoltatori”.

E per quanto riguarda un ipotetico ritorno nella Casa più spiata d’Italia, Giacomo Urtis commenta: “Tanti fan mi chiedono di tornare al Gf Vip e non mi dispiacerebbe. Ma non c’è niente di ufficiale. Non sono stato nemmeno chiamato dalla produzione. Certo, sarebbe la mia terza volta, partecipando altri due mesi potrei dire anche di averlo vinto, non crede?”.

“Nella mente solo lui”. Giacomo Urtis fuori dal GF Vip, ma fisso sul concorrente. E ora lo dice a tutti