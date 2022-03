Lulù e Jessica Selassié negli ultimi giorni hanno sempre ribadito la volontà di vincere l’edizione numero 6 del GF Vip per una questione economica. Sul tema durante la puntata si è espressa Manila Nazzaro che è tornata sulla motivazione dei soldi, quella che spingerebbe alcuni concorrenti ad andare fino in fondo: “Quale motivazione è possibile per stare sei mesi lontani dai figli? Bastano i soldi?”. Si chiede Manila Nazzaro. A risponderle è Alfonso Signorini che chiede: “È qualcosa che ti scandalizza? I soldi sono importanti, no?”. Manila Nazzaro, spinta dal ragionamento di Alfonso Signorini, motiva e spiega la sua posizione.

“I soldi sono uguali al bisogno. In qualche maniera qui tutti siamo per un bisogno, a volte però Jessica e Lulu, per la loro inesperienza, buttano tutto in pasto a questa necessità. Mettono questo bisogno loro davanti e sbagliano. A volte in quel momento, quando siamo tutti in gioco, ci piacerebbe che venissero considerando anche i nostri bisogni. Tutti ne abbiamo diritto, senza alcun tipo di vergogna”.

C’è stato addirittura chi provocatoriamente sui social ha ipotizzato che con i soldi guadagnati da un’eventuale vincita del GF Vip 6 Jessica e Lulù Selassié andrebbero da Giacomo Urtis a rifarsi. Sulla questione è intervenuto il diretto interessato che su Twitter ha spiegato che qualora le due sorelle dovessero andare nella sua clinica a chiedere dei ritocchini, gli interventi estetici sarebbero offerti da lui stesso: “Qualora volessero fare un intervento , glielo regalerò…”.





Giacomo Urtis ha chiarito il suo pensiero e ha spiegato il motivo per cui non farebbe pagare l’eventuale intervento estetico a Lulù e Jessica Selassiè: “Regalerò loro l’intervento in modo che quei soldi vengano usati per la famiglia…”. Infatti in più occasioni le due sorelle hanno spiegato di avere bisogno di denaro per aiutare concretamente la loro famiglia caduta un po’ in disgrazia dopo l’arresto del padre.

Continuate e dire che se vincono lulu e jessica spenderanno la vincita da me ! Impossibile perché , qualora volessero fare un intervento , glielo regalerò. In modo che quei soldi vengano usati per la famiglia ❤️#GFvip #gfvip6 #fairylu #jeru #BASCIAGONI March 8, 2022

L’offerta di Giacomo Urtis ha ricevuto critiche sui social. In molti non hanno apprezzato la sua iniziativa, quella di offrire gli eventuali ritocchini estetici a Jessica e Lulù Selassiè. Gli utenti hanno invitato il chirurgo a fare questo regalo a chi davvero ne ha bisogno, e non certo alle principesse Selassiè, che bene o male hanno guadagnato un certo bottino da questa esperienza: “Ma sul serio fai? Regala l’intervento a chi ne ha bisogno che di gente che ha bisogno di chirurgia ricostruttiva è pieno il mondo…”.