“Nella mente solo lui”. Giacomo Urtis fuori dal GF Vip, ma fisso sul concorrente. E ora lo dice a tutti

Giacomo Urtis ha partecipato per la seconda volta al GF Vip. L’aveva fatto anche lo scorso anno e a gara in corsa Alfonso Signorini lo ha nuovamente mandato nella Casa questa volta in coppia con Valeria Marini. Al televoto i due hanno avuto la peggio: sono stati votati dal 15% del pubblico contro il 41% per Jessica Selassié, il 24% per Davide Silvestri e il 20% per Federica Calemme. Un’altra breve partecipazione che ha consentito allo stesso modo a Giacomo Urtis di farsi un’idea ben precisa delle dinamiche della Casa.

Ne ha parlato in una intervista rilasciata ad Armando Sanchez sul settimanale di gossip Novella 2000. Non poteva mancare la domanda su Alex Belli e Delia Duran, i protagonisti assoluti insieme a Soleil Sorge di questa edizione. La modella venezuelana si è tolta l’anello, ha detto di voler lasciare il suo uomo. Tuttavia Giacomo Urtis ha le idee chiare e non fa mistero di credere che alla fine del reality i due torneranno insieme perché il loro amore sarebbe più forte di tutto e tutti: “Ho sempre pensato che dopo il programma Delia tornerà da Alex perché sono veramente innamorati…”.

Capitolo Soleil Sorge. Armando Sanchez gli ha chiesto quale dei concorrenti in gara è il suo preferito e Giacomo Urtis ha risposto proprio Soleil Sorge. “È dotata di forte autoironia… Questo mi piace…Non è una che le manda a dire…”. E sulla possibilità di una storia tra l’influencer e Alex Belli si è detto molto perplesso: “Litigherebbero in continuazione…”, è stato lapidario Giacomo Urtis.





Infine è venuto allo scoperto. Giacomo Urtis ha confessato di essere attratto da Barù Gaetani: “È venuto a trovarmi l’altro giorno un amico, ma non sono riuscito a farci nulla perchè ho in mente solo Barù…Ci sarà un motivo…”. Giacomo Urtis dopo il Grande Fratello Vip ha anche ammesso che se dovesse capitare l’occasione di approfondire la conoscenza con Barù non se la farebbe scappare, anzi: “Un pensiero ce lo farei molto volentieri… È un bell’uomo…”.

Poco dopo il suo ingresso al Grande Fratello Vip Giacomo Urtis si è lasciato andare a rivelazioni importanti sulla sua sua vita privata. Durante una chiacchierata con Davide Silvestri e Jessica Selassié il chirurgo ha spifferato di essere un uomo molto corteggiato da attori, imprenditori e sportivi. “Mi sono visto per un mese con una persona molto, molto, molto famosa. Un personaggio davvero noto, soltanto che stava esaurito. Mi ripeteva ‘tesoro sei la persona della mia vita, ti assicuro che sei l’uomo per me, dico sul serio’. Poi a settembre sparisce”.