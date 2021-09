“Lo faceva di continuo”. GF Vip 6, Gianmaria Antinolfi vuota il sacco: la verità sulla sua storia con Soleil Sorge

GFVip 6, nella casa gli animi si accendono. A tenere banco è ancora Soleil Sorge. Stavolta non direttamente, di lei infatti parla Gianmaria Antinolfi. Del suo carattere Soleil Sorge aveva dato prova già nella prima puntata dopo aver nominato Raffaella Fico. “Bye Bich”, ovvero “Ciao Stonza”, aveva detto alla Fico che non l’aveva presa benissim. “Per fortuna che tra donne bisogna essere solidali, non mi sembra carino dire certe cose davanti a tutti. È perfida”.



Di squalifica non se ne parla. Con una nota diffusa nei giorni scorsi infatti il GFVip 6 aveva fatto sapere che il politically correct sarà trattato diversamente. Ma non è la sola bagarre nella quale è stata coinvolta Soleil Sorge. C’era stato il caso della presunta bestemmia e ancora quello nato dopo che, nel video di presentazione, si era definita giornalista. A smascherarla era stato Fanpage.it “Magari è un nostro errore, – si legge sul quotidiano online – e restiamo a disposizione della “collega” Soleil Anastasia Sorge, ma il suo nome non figura in nessuna delle categorie dell’elenco dell’Ordine dei Giornalisti. Tutte le combinazioni sono state provate: Sorgé, Sorgè, Sorge”.



E ancora: “Abbiamo provato persino il cognome d’arte – hai visto mai? – “Stasi”. Niente. Non c’è traccia di Soleil tra gli iscritti all’albo dei giornalisti. E allora, la domanda sorge spontanea: perché la modella, influencer, attrice, si è dichiarata pure giornalista?”. Insomma l’inquilina del GFVip 6 ha già tanti problemi. Ora a parlare di lei è Gianmaria Antinolfi.







In un momento di confidenze con Raffaella, Gianmaria racconta che poco prima di entrare nella casa del GFVip 6 ha iniziato a frequentare una ragazza. Poi ha aggiunto: “Con Soleil è durata da settembre fino a giugno di quest’anno”. E ancora: “Abbiamo litigato, abbiamo avuto delle discussioni e ci siamo allontanati. Lei ha provato a richiamarmi ma io ho chiuso i rapporti. Sono stato innamorato di Sole, ma lei mi ha sempre detto di non volere una relazione, diceva sempre che non stavamo insieme e che non era pronta ad avere una storia”.

Prima di Antinolfi Soleil aveva rotto con Jeremia Rodriguez: “Jeremias? Capitolo chiuso. Quando due persone hanno stili di vita troppo differenti te ne accorgi in pochi mesi. “Poi purtroppo continui a credere di poter cambiare le cose, ma ci sono vizi che il lupo non perde. E allora bisogna amare prima se stessi, e valutare razionalmente le cose a prescindere dalle speranze riposte nel rapporto. Lo porterò sempre nel cuore, ma con sentimenti diversi”.