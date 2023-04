GF Vip, la finale è arrivata, ma come si comporteranno i vipponi? Tra strategie, voglia di primeggiare, vecchi e nuovi rancori sono in tanti a chiedersi quale sarà la linea seguita dai concorrenti, chi voteranno, insomma in che modo si regoleranno nel momento topico della settima edizione. Non a caso in queste ore abbiamo assistito al confronto tra Edoardo Tavassi e Nikita Pelizon col primo che ha accusato la seconda di essere diventata amica di Antonella Fiordelisi per un discorso legato al gioco, quindi per convenienza.

Lo stesso Edoardo Tavassi ha condiviso con Oriana Marzoli le sue impressioni su chi potrà trionfare e ha affermato di essere già contento di essere arrivato finale. E magari c’è pure da credergli, chissà. Certo che i 100mila euro in gettoni d’oro fanno gola a tutti e siccome l’ex naufrago figura tra i finalisti con Oriana, Giaele, Micol, Nikita e uno fra Alberto e Milena, beh, tanto vale provarci, o no? D’altra parte, come fa notare Tutto.Tv proprio il fratello di Guendalina è tra i favoriti con Oriana…

Gli Spartani contro l’unica Persiana rimasta: Nikita Pelizon

Nel corso di questa edizione dentro la Casa si sono formati due gruppi, gli Spartani da una parte e i Persiani dall’altra. Di quest’ultimo è rimasta solo Nikita Pelizon che spesso e volentieri si ritrova isolata, presa di mira e sbeffeggiata dagli altri. Nonostante ciò, o forse anche grazie a questo, fuori i Nikiters hanno aumentato la loro azione di persuasione e oggi possono contare anche su un’alleata speciale, ovvero Antonella Fiordelisi. La compagna di Edoardo Donnamaria, infatti, continua a supportare l’amica Nikita dall’esterno e ha chiesto ai Donnalisi di salvarla.

Dunque la strategia spartana è semplice: con chiunque finisca al televoto, compresa la ‘svizzera’ Milena Miconi, Nikita deve essere eliminata. Oltretutto l’influencer di Trieste potrà con ogni probabilità godere dell’appoggio dei fandom degli altri Persiani usciti ovvero di Patrizia Rossetti, Elenoire Ferruzzi, Davide Donadei, Sarah Altobello, Marco Bellavia, Carolina Marconi, George Ciupilan, Amaurys Perez, Ginevra Lamborghini.

“ Si salva Alberto come fosse uno dei nostri “ Alberto una pedina nelle mani di fandom tossici che non sanno più cosa inventarsi per farsi passare la cagarella che gli è venuta da quando nikita è finalista , Pensa dovesse vincere nikita quanti ricoveri ci saranno lunedi #Gfvip pic.twitter.com/iee2ohtz0F — Soqquadro (@gicarestik2) April 1, 2023

Non va dimenticato, inoltre, che fuori dalla Casa c’è anche Matteo Diamante, ex inquilino della Casa nonché ex fidanzato di Nikita. Proprio lui è già intervenuto in passato per prendere le difese dell’influencer. Dunque la strategia spartana è quella di votare Alberto De Pisis, colui che, un po’ a sorpresa, ha fatto eliminare Luca Onestini. I Persiani, invece, oltre ovviamente a sostenere Nikita, in caso di scontro tra due altri vip si dovrebbero astenere. Questo per evitare che i voti si sommino, televoto dopo televoto, a favore del concorrente scelto e a discapito di Nikita. Come andrà a finire?

