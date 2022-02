La programmazione del GF Vip 6 cambia. Il reality di Alfonso Signorini sta convincendo anche dal punto di vista dell’auditel. Le dinamiche che si stanno sviluppando nella casa più spiata d’Italia piacciono al pubblico che le premia con gli ascolti: quasi 3,3 milioni di telespettatori hanno seguito l’ultima puntata con uno share del 21,53%. Il triangolo tra Delia Duran, Alex Belli e Soleil Sorge continua a tenere banco al pari dei litigi e le incomprensioni tra i vipponi per i motivi più disparati.

Una novità riguarda la programmazione. Non andrà in onda la puntata di venerdì 11 febbraio: al posto del GF Vip 6, Canale 5 propone Fosca Innocenti, la nuova fiction con Vanessa Incontrada. Si tratta in questo caso di una modifica del palinsesto: infatti oltre al classico appuntamento del lunedì, Alfonso Signorini è stato spostato al giovedì per lasciare spazio a Fosca, la nuova fiction con Vanessa Incontrada che andrà a sfidare Il Cantante Mascherato di Milly Carlucci in onda su Rai Uno. Per questa settimana salta dunque il doppio appuntamento. La prossima diretta, la 41esima puntata, è in programma lunedì 14 febbraio come sempre su Canale 5, in prima serata.

Pertanto è stata modificata la programmazione settimanale del GF Vip 6. Si torna in onda con il doppio appuntamento lunedì e giovedì abbandonando così la finestra del venerdì sera. Di conseguenza Alfonso Signorini per la puntata di lunedì 14 febbraio si troverà la concorrenza della fiction Rai Makari, giovedì 17 febbraio la seconda stagione della serie Doc – Nelle tue mani con Luca Argentero.





Manca poco più di un mese alla finale del GF Vip 6. Il vincitore sarà proclamato la sera del 14 marzo. La prima finalista è Delia Duran che è da poco entrata nella Casa e ha già rotto gli equilibri tra i vipponi. La 41esima puntata di lunedì 14 febbraio vedrà l’esito della nomination tra Antonio Medugno, Gianluca Costantino e Kabir Bedi.

Cambi di programmazione riguardano anche altri programmi sulle reti Mediaset: è ripreso Le Iene e a condurlo ci sono Teo Mammucari e Belen Rodriguez. Ha variato il giorno di messa in onda trasferendosi al mercoledì in prima serata su Italia Uno. Nei prossimi due mercoledì, 16 e 23 febbraio, sfiderà il nuovo show di Michelle Hunziker in programma su Canale 5. Modificato il palinsesto di Avanti un altro di domenica sera: niente più prima serata. Canale 5 ha deciso di rinviare l’appuntamento alla prossima primavera.