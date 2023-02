GF Vip, si parla di video e palpatine tra Luca Onestini e Nikita Pelizon. La storia tra i due gieffini non ha preso la piega che molti fan speravano. L’ex Ued dopo diversi ‘contatti ravvicinati’ con l’influencer triestina ha deciso di chiudere la relazione. E i due non si sono lasciati per niente bene. Nikita ha accusato Luca di aver avuto con lei comportamenti inequivocabili di interesse, mentre lui ha negato tutto. Ma ora spuntano dei video e pure le dichiarazioni di chi dà ragione a lei.

Parliamo di due ex gieffini, una che ha partecipato ad un’altra edizione ed uno invece che ha condiviso la Casa con Luca Onestini e Nikita Pelizon. Tanto per rinfrescare la memoria, quest’ultima aveva accusato Luca di averla ‘sbattuta al muro’ e di averle chiesto di dire cose ‘sporche‘. Luca ha smentito tutto: “Ha descritto una scena porno, è assurdo. Dice che mi strusciavo su di lei. Meno male che non l’ho baciata, se no mi avrebbe fatto arrestare. Le persone così ti mandano in galera”.

Leggi anche: “Mi ha sbattuta al muro e poi…”. GF Vip 7, Nikita confessa su Onestini. E subito scoppia il caos





Charlie Gnocchi e Sophie Codegoni dalla parte di Nikita Pelizon

Recentemente Charlie Gnocchi ha rilasciato un’intervista a Casa Chi in cui parla del rapporto tra Nikita Pelizon e Luca Onestini. Il comico ha affermato: “Forse Onestini, in questo gioco fisico, credeva di avere una chance in più con Nikita che si era un po’ esposta in questa simpatia. Se è un equivoco? No, si volevano bene ed erano lì lì per farcela e aspettavamo tutti il primo bacio”. Poi, però, sappiamo tutti come è andata a finire. E non basta. Anche Sophie Codegoni ha detto la sua sulla vicenda.

Sophie Codegoni conferma quanto dichiarato da Charlie Gnocchi e quanto in molti hanno potuto verificare: “Su TikTok sono usciti tantissimi video dove effettivamente tutte queste palpatine, toccatine e battutine ci sono state e si sono viste!”. E subito Charlie ha ribattuto: “Ci sono state!”. Inoltre il comico ed ex gieffino ha aggiunto un particolare che fa capire molte cose. O almeno dovrebbe…

Charlie Gnocchi, che ha condiviso la Casa con Luca Onestini e Nikita Pelizon, ha rivelato: “Onestini era terrorizzato dall’avere una storia. Onestini sapeva tutto su Nikita mentre lei no”. Dunque altri dettagli su questa storia che ha fatto tanto parlare e che alla fine ha visto i due protagonisi arrivare allo scontro. Pensavamo fosse amore e invece…

“Sono cose gravissime”. Al GF Vip 7 la scoperta choc su Nikita: tremano Signorini e tutta la casa