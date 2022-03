“Per lei una grande sorpresa”. Lulù, che bomba dal super-vip: succede stasera al GF Vip

Grande novità in arrivo al ‘GF Vip’ per Lulù Selassié, che nella semifinale del 10 marzo riceverà una sorpresa clamorosa e incredibile. Ricordiamo che lei, insieme a Davide Silvestri e Delia Duran, è una finalista del reality show e può quindi godersi questo penultimo appuntamento senza troppi patemi d’animo, se non nei confronti della sorella Jessica. Ma ora è stata fatta un’anticipazione bomba sulla principessa etiope, che ovviamente non potrà che essere felice tra qualche ora.

Intanto, Lulù Selassié ha preso in queste ore le difese di Jessica, accorgendosi che qualcosa non quadrava. E anche se proprio Lulù è sempre stata una di quelle che ha spinto la sorella fra le braccia di Barù, stavolta ha dovuto fare un dietrofront. Proprio a riguardo ha provato il tutto per tutto dicendo a Barù: “Quando Jessica uscirà ci sarà un bel bono che la sta aspetta, che le farà conoscere Manu”, provando a farlo ingelosire. Ma andiamo a vedere adesso a cosa assisteremo in serata.

Lulù Selassié è stata in grado di attirare fuori dal ‘GF Vip’ grandi attenzioni, quindi il suo percorso nella Casa più spiata d’Italia è stato apprezzato notevolmente. Per questo motivo accadrà qualcosa di inaspettato e di grandioso, come ha annunciato Federica Panicucci nella sua ultima puntata di ‘Mattino Cinque’. E ad essere coinvolto dovrebbe essere anche Manuel Bortuzzo, che riceverà un consiglio da parte di questa persona che ha avuto voglia di fare qualcosa di speciale per la princess.





Federica Panicucci si è quindi rivolta così alle telecamere. “Una grande star internazionale, conosciutissima e che ha un debole per Lulù Selassié, manderà proprio a lei un videomessaggio in cui dirà che l’apprezza moltissimo e tifa per lei. Dirà anche a Manuel di non essere geloso. Chi è questa star internazionale? Lo scoprirete questa sera”. Dunque, non è stato svelato il nome di questo personaggio super famoso e quindi il pubblico non vede l’ora di capire chi possa essere questa star.

Al ‘GF Vip’ momento molto bello invece per Sophie Codegoni. Ha alzato lo sguardo in alto e ha potuto leggere un messaggio, che è rimasto inciso nel suo cuore. Anche gli altri vipponi che erano con lei in giardino hanno manifestato la loro gioia per questa dedica fantastica nei confronti della gieffina. L’aereo portava con sé questa scritta, dedicata a Sophie Codegoni: “SC. Ti porterò con me. Ti amo, AB”, ovvero Alessandro Basciano.