Dentro la casa del GF Vip si sono conosciuti e innamorati. Una storia, la loro, che sembra diversa da una sbandata nonostante i tentativi di sminuire tutto da parte di Fabrizio Corona. “La nostra storia è imparagonabile – aveva detto il re dei paparazzi – Stare con me è come andare all’università e frequentare, nello stesso tempo, un master in comunicazione, in sesso e tutto il resto. Se eravamo innamorati? Lei sì. Se mi pensa ancora? Non le è passata. Ci rivedremo fra poco, lavora con me, la rappresento e ho molte idee per lei”.



“Alessandro Basciano non deve ostacolarla – aveva aggiunto Corona nel corso di un’intervista – Uno che perde la pazienza con Alex Belli, come ha fatto lui, cosa potrà fare quando Sophie uscirà con me o con gente dello spettacolo? Deve capire che sta con una ragazza che non ha in mente di sposarsi e avere dei figli, lei ha una carriera e non può tarparle le ali. Forse è troppo per lui”. Parole che erano rimbombata anche al GF Vip.



Ed alle quali Alessandro aveva risposto così: “Io sono diverso, non mi permetto di giudicare prima di conoscere le persone. Penso che lei per le sue capacità non abbia bisogno di lui, ma può anche affrontare qualsiasi lavoro con lui senza nessuna gelosia”. Questo suo essere diverso ha probabilmente fatto innamorare Sophie al GF Vip.







Sophie a cui Alessandro Basciano sembra mancare davvero molto. Nel corso delle ultime ore Sophie ha deciso di leggere a Manila alcuni estratti della lettera che le ha fatto recapitare l’ex tentatore. “Ora dimostreremo il nostro amore più che mai. Ti aspetto fuori […] Con una complicità fuori dal normale, direi proprio come noi, ci tengo a dirti che meriti il meglio da questa vita e con la tua forza otterrai tutto”.



E ancora: “Ora prepariamoci al meglio perché questo è quello che vogliamo, non scordare mai i nostri abbracci, i nostri respiri, i nostri occhi…P.s ricordati che nel bene e nel male ti vorrò sempre bene, sei la mia vita ti amo Ale” ha letto la Codegoni davanti alle telecamere del GF Vip. “Non scordare mai il mio nome” ha ironicamente dichiarato Manila.