“Con Alessandro ho deciso”. GF Vip, ora ci siamo: Sophie Codegoni confessa tutto a Jessica

Sophie Codegoni è una delle sorprese positive di questo ‘GF Vip’, non a caso è ancora in corsa per la finale e per l’eventuale vittoria del reality show. Ma questi mesi le sono serviti anche per chiarirsi definitivamente le sue idee e infatti, durante un dialogo con Jessica Selassié, ha voluto finalmente rompere il silenzio e ha confessato i suoi sentimenti. Il pubblico non vedeva l’ora di ascoltare queste parole, che sono state proferite dalla sua bocca in queste ore. E ora i suoi fan possono sognare a occhi aperti.

Alcuni giorni fa Sophie Codegoni e Lulù Selassié hanno invece avuto un litigio. Sophie ha spiegato a Lulù di non aver fatto caso al colore delle lenzuola ma, anzi, le ha detto di aver evitato quelle con la fantasia a fiori perché immaginava potessero piacere di più. Nonostante le parole di Sophie, Lulù si è infuriata e ha preteso le lenzuola, facendo notare alla compagna che, a suo avviso, sarebbe dovuta essere lei a cedergliele subito. Ora però l’ex ‘UeD’ sta pensando solo a se stessa e al suo cuore.

Sia Sophie Codegoni che Jessica hanno cominciato a parlare di vicende amorose e la principessa etiope ha affermato, soffermandosi su Barù: “Si è sdraiato sul divano vicino a me, dopo che ci hanno dedicato la canzone, gli ho dato un bacio sulla guancia ed era viola. Lui mi ha detto che faccio altalene e gli ho detto che è lui che persuade ed è diventato di nuovo viola”. Ma sono state le parole della Codegoni ad aver sorpreso, visto che mai prima d’ora si era sbilanciata così tanto su Alessandro Basciano.





Sophie Codegoni ha ormai compreso definitivamente quali siano le sue opinioni su Basciano e ha confidato a Jessica di essere ormai pazza d’amore: “Un po’ di sere fa, visto che non gli avevo mai risposto al fatto che mi ha sempre detto di essere innamorato, gli ho detto sono innamorata follemente di te così dal nulla. Io sono sicura che mi ha detto un ti amo, quindi ho pensato che potevo dirglielo anch’io. Lui invece mi ha detto che sono stata io a dirlo per prima, ma anche lui voleva dirmelo fuori dal GF Vip. Io ricordo al contrario”.

Non potremo ascoltare qualcosa in più da parte di Sophie Codegoni venerdì 4 febbraio, infatti non ci sarà la diretta con Alfonso Signorini per evitare lo scontro con Sanremo 2022. Ma sicuramente lunedì prossimo il padrone di casa vorrà saperne di più sia da lei che da Alessandro Basciano. E potrebbero chissà certificare di essere una coppia molto presto.