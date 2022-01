“Stasera faccio un casino”. GF Vip, la minaccia di Sophie Codegoni. E l’altra vippona trema

Si prospetta una puntata in diretta del ‘GF Vip’ infuocata quella di lunedì 10 gennaio. E non ci sono solamente ipotesi all’orizzonte, ma ormai certezze. In particolare, nelle scorse ore Sophie Codegoni ha promesso di far scoppiare praticamente una bomba alla luce di quanto sta succedendo e di quanto sta subendo in questi giorni. Lo ha detto a chiare lettere, quindi Alfonso Signorini si starà già preparando ad assistere a momenti tesi, come accaduto già venerdì scorso.

A proposito di Sophie Codegoni, è apparsa abbastanza delusa dalla scelta di Alessandro Basciano di dare l’immunità a Gianmaria Antinolfi invece che a lei nell’ultimo appuntamento. Lei ha tirato fuori i propri pensieri affermando che, d’ora in poi, darà priorità alle sue amicizie all’interno della casa. “Ha votato Gianmaria, pensa te. Alessandro si sarà messo d’accordo con Gianmaria, ma anche meno. A me essere la preferita della casa non me ne frega niente, ma di lui sì: devo essere io la sua preferita, non deve esserlo Gianmaria”.

A provocare il nervosismo di Sophie Codegoni c’entra sempre quanto sta avvenendo con Alessandro, ma anche e soprattutto un’altra concorrente che le sta facendo perdere la pazienza. Il dialogo con lui è iniziato così: “Inizia ad apprezzare quando ti sto vicino. Non devi prendere i miei aiuti come un puntare il dito, ti dico le cose in maniera rigida se ti voglio bene. Sei l’ultima persona con la quale voglio fare la guerra, se esagero me lo devi fare presente”. E Basciano: “Tu mi attacchi, stammi vicino e non rompere”.





Sophie Codegoni però è infastidita soprattutto da Jessica Selassié, infatti ad Alessandro ha fatto sapere: “Mi avete fatto una scenetta, mi sono rotta di queste cose con Jessica e di queste battutine. La brutta figura la fa lei, io le mutande ad un uomo non le cambio. Io non tengo nessuno con il guinzaglio, non mi devo far venire il mal di stomaco per le battute di Jessica”. Il giovane ha replicato: “Sei tu che hai fatto la battuta a Jessica, non sono stato io. Lei sapeva come stavo, non permetto una battuta fuori posto”.

Poi Jessica ha continuato a sfottere Sophie Codegoni, infatti è apparsa nella camera dove c’era lei con Alessandro e ha asserito: “Litigano i fidanzati? Ah, meno male, hanno fatto pace”. Ed è arrivata la replica furiosa dell’ex ‘Uomini e Donne’: “Non ce la faccio più, stasera faccio il casino”. Quindi, in puntata c’è da attendersi un duro scontro verbale tra le due ragazze.