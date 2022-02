“Ci sono le foto e le vedrà in diretta”. Sophie avvertita: Signorini anticipa una vera bomba al GF Vip

GF Vip 6, la rivelazione su Sophie Codegoni solo adesso. A distanza di pochi giorni dal verdetto finale che decreterà il nome del vincitore dell’attuale sesta edizione del reality show, la ‘bomba’ sulla gieffina viene da fuori. Un rapporto turbolento quello tra Sophie e Alessandro Basciano che sta tenendo tutti con il fiato sospeso, ma sulla gieffina c’è qualcosa che i fan vengono a sapere solo oggi.

Ebbene, quasta volta chi parla sembra davvero saperla lunga. O meglio, è stato fin troppo coinvolto dal rapporto con l’ex tronista e attuale gieffina del reality show di Alfonso Signorini. Stiamo parlando proprio di Fabrizio Corona, ex re dei paparazzi, che rivela inaspettatamente per i lettori di Chi: “Sophie io sono qui e ti aspetto ancora. Abbiamo avuto una storia e lei non ha ancora superato questa cosa. Alessandro Basciano? Lei è troppo per lui. Fra me e Basciano lei sceglierebbe me e il lavoro”.

“Io e lei eravamo proprio fidanzati e no, vi assicuro che non le è passata ancora. Fra poco tanto ci vedremo, per forza, lavora con me, la rappresento ed ho molte idee per lei. Per Basciano non è facile stare con una come lei. Lui dovrebbe avere una mentalità da grande e lasciarle spazio. Lui non ne è in grado”, rivela ancora Fabrizio.





“Uno che perde la pazienza con Alex Belli cosa pensa possa fare quando vedrà Sophie con me? La mia storia con Sophie non è paragonabile a quella che lei ha adesso”. Le parole rilasciate da Fabrizio Corona, però, sarebbero andate incontro a una smentita da parte della diretta interessata.

Scoop, rivalità, sentimenti e colpi di scena inattesi: il nostro @alfosignorini ci anticipa una puntata bollente… prepariamoci a tutto questa sera! 🔥 #GFVIP pic.twitter.com/FYI1P2USbm February 28, 2022

Nessuna relazione tra di loro, aveva detto Sophie alcuni mesi fa. “Però attenzione, nubi aleggiano su questa coppia. A loro due faremo vedere alcune fotografie che sono pubblicate sul nuovo numero di Chi, dove c’è Sophie abbracciata a Fabrizio Corona“, si legge sulla rivista.