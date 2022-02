Incredibile episodio al ‘GF Vip’, testimoniato dalle eloquenti immagini diffuse sul web da alcuni utenti. A rendersi protagonisti di un gesto inaspettato Sophie Codegoni ed Alessandro Basciano. Anzi, il secondo è stato una vittima, visto che è lei ad aver creato qualche problema di troppo al coinquilino. Il video è sotto gli occhi di tutti e il pubblico è davvero rimasto a bocca aperta dinanzi a quella situazione, che avrebbe potuto avere conseguenze anche peggiori. Ormai succede di tutto nella Casa.

A proposito di Sophie Codegoni, è stata attaccata da Lulù Selassié nelle scorse ore: “Tu fai piangere le persone. Sto pure piangendo, sto parlando con Miriana e pensi che la gente parla di te. Mi stai facendo piangere, sono ipersensibile e non è colpa mia. Mica sei la mia assistente. Se non ti interessa e non vuoi parlarne, non farlo. Forse tu capisci male, non ti ho detto parolacce e niente di tutto questo. Non ho urlato e non ti ho aggredito, ero semplicemente tranquilla”. Ma veniamo al presente.

Dunque, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano erano stati inquadrati dalle telecamere del ‘GF Vip’, mentre si stavano divertendo moltissimo nel giardino della Casa più spiata d’Italia. Ma l’ex tronista di ‘Uomini e Donne’ ha fatto un movimento davvero inatteso e ha creato grossi guai al compagno di avventura. Infatti, nel video che vi proporremo più avanti nel pezzo, è possibile vedere ogni minimo istante dell’episodio. Che, precisiamo per correttezza di informazioni, è stato completamente non voluto.





Mentre i due stavano provando dei passi come se fossero dei ballerini, Sophie Codegoni si è mossa in modo poco professionale e, quando Alessandro ha provato ad alzarla in alto, lei gli ha assestato un colpo durissimo nelle zone intime. Un calcio che gli ha provocato non poco dolore, infatti il vippone è parso molto sofferente. Si è gettato per terra e ha trascorso dei minuti, che non sono sicuramente stati i migliori della sua vita. Ma fortunatamente poi il dolore è passato e tutto è ritornato alla normalità.

Intanto, Sophie Codegoni si è soffermata su Gianluca Costantino e Antonio Medugno: “Gianluca lo ha nominato per strategia. Invece che andare in nomination con te o altri ha pensato di rischiare di meno ad andare con Antonio che siamo due concorrenti nuovi”. Poi la previsione: “Io sono convinta che esca Gianluca”. Vedremo se avrà avuto ragione o meno lunedì 14 febbraio.