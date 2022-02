Si mette male per Sophie Codegoni e stavolta le dinamiche interne al ‘GF Vip’ non c’entrano nulla. Fuori dalla Casa più spiata d’Italia è uscita fuori infatti una notizia clamorosa, riguardante l’ex tronista di ‘Uomini e Donne’, e che potrebbe davvero provocarle grossi problemi. Ovviamente lei non sa ancora niente di queste indiscrezioni, ma sicuramente sarà stato avvertito il suo staff, che ora dovrà cercare di risolvere quanto prima questa problematica per evitarle conseguenze poco piacevoli.

Prima della sua uscita dal programma, Sophie Codegoni aveva attaccato l’attore indiano Kabir Bedi: “Tutto per terra, una puzza di pipì. L’altro giorno l’ho beccato e stavolta lo nomino. E chi beccherò di nuovo, lo nominerò”. Ad ascoltare l’avvertimento della gieffina erano stati i suoi compagni di avventura Davide Silvestri, Soleil Sorge ed Alex Belli oltre ovviamente al pubblico. Ora per lei le cose da tenere d’occhio sono ben altre e non sappiamo se la produzione la metterà subito al corrente di queste problematiche.

A sganciare la bomba su Sophie Codegoni è stato il magazine ‘Chi’, che ha parlato di vero e proprio caos. Infatti, questa persona che al di fuori della trasmissione la sta accusando pesantemente non vuole avere niente a che fare con la vippona, che gli deve dei soldi. Almeno stando a quanto sta emergendo in queste ore. E comunque il programma di Canale 5 c’entra in qualche modo, nel senso che lei non avrebbe pagato quest’uomo nonostante le abbia permesso di presentarsi al meglio davanti alle telecamere.





A quanto pare, gli outfit scelti da Sophie Codegoni per le puntate non sarebbero stati pagati. E lo stilista in questione è Marco Evandro, conosciuto da tutti per essere un grande amico dell’ex gieffina Giulia Salemi. Questo quanto riportato da ‘Chi’: “Matteo Evandro è furioso con la concorrente, dopo averle mandato i vestiti per mesi e averla seguita anche prima dell’ingresso, non ha ricevuto un euro rispetto a quanto pattuito. Così ha deciso di interrompere la collaborazione”. E Evandro non le fornirebbe più gli abiti.

Intanto, al ‘GF Vip’ Jessica Selassié ha puntato il dito contro Katia Ricciarelli: “Ragazzi, lei a settembre ha bestemmiato e l’hanno richiamata in confessionale, non le hanno detto nulla perché è lei. Un intercalare? Però l’anno scorso Denis Dosio è stato squalificato per questo”. La regia ha quindi poi censurato, ma sul web si sono scatenate le polemiche.