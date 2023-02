Adesso dubbi non ce ne sono praticamente più: Sonia Bruganelli è pronta a dire addio al GF Vip. La decisione è ormai stata presa dalla stessa opinionista televisiva, che già era a rischio nell’attuale edizione del reality show. Poi aveva cambiato idea e aveva accettato le lusinghe di Alfonso Signorini. E non è tutto perché sono già usciti fuori i nomi di coloro che potrebbero prendere il suo posto nell’ottava edizione del programma, che salvo colpi di scena avrà sempre il direttore di Chi alla sua guida.

Sonia Bruganelli ha ormai optato per l’addio al GF Vip e stavolta non parliamo di indiscrezioni, ma di commenti ufficiale della moglie di Paolo Bonolis. Intanto, parlando di alcune dinamiche interne alla trasmissione di Canale 5, Luca Onestini ha deciso di sbilanciarsi sull’ex fidanzata Ivana Mrazova. Infatti, alla presenza di Oriana Marzoli, ha affermato in giardino: “Mi viene da piangere, non mi abbandonare più”. Ma ora torniamo all’opinionista e vediamo chi potrebbe sostituirla.

Sonia Bruganelli verso l’addio al GF Vip: chi potrebbe sostituirla

Entrando nei dettagli della notizia inerente Sonia Bruganelli e il suo addio imminente al GF Vip, lei ha rilasciato un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni. Sappiamo che ovviamente resterà opinionista in questa attuale edizione insieme ad Orietta Berti, ma dal prossimo anno non sarà più seduta in studio, salvo improbabili dietrofront. La donna ha esordito così nella sua conversazione con il giornalista: “Credo sia il turno dei giovani“. E ha nominato due ex vippone, che sarebbero pronte per questo ruolo.

Bruganelli ha quindi detto: “Spero che alcune delle ragazze uscite dal GF, come Giulia Salemi o Soleil Sorge, abbiano questa possibilità. Per loro è un modo per mettersi in gioco senza la responsabilità della conduzione”. Giulia tra l’altro è già presente al GF Vip 7 perché si dedica al mondo social, mentre Soleil è protagonista al GF Vip Party con Pierpaolo Pretelli. Vedremo se la scelta di Signorini ricadrà davvero su una di loro oppure se ci sarà un terzo nome, che potrebbe sostituire Sonia.

Tanta tristezza da parte degli ammiratori di Sonia, che speravano potesse ancora restare opinionista. Certamente Alfonso proverà a farle cambiare idea ancora una volta, ma difficilmente ritornerà sui suoi passi perché le sue dichiarazioni sono state più che chiare.