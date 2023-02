GF Vip 7, si avvicina la nuova puntata e per gli inquilini sale la tensione; tanta carne al fuoco con Alfonso Signorini che avrà il suo bel da fare per tenere a bada gli animi bollenti della Casa. Grande attesa per il nuovo confronto che ci dovrebbe essere tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. Ma non solo, anche Antonella sarà, con molta probabilità, grande protagonista. Nelle ore scorse infatti si è sfogata coi suoi amici Persiani e ha pianto sotto le coperte.



A Sarah Altobello ha confidato di essere stanca di sentirsi sempre presa di mira nella Casa: “A me solo i difetti escono“. Quest’ultima l’ha confortata: “Tu rispetto a molti qua dentro hai tanti pregi, sei una persona meravigliosa!”. Intanto, però, i fan continuano a discutere sul comportamento di Edoardo Donnamaria. Edoardo Donnamaria ha spiegato che il motivo principale della rottura con Antonella Fiordelisi è il suo rapporto con Micol Incorvaia.

Leggi anche: “Allucinante”. GF Vip 7, pubblico infuriato su Donnamaria: cosa ha fatto ad Antonella





GF Vip 7, nella nuova puntata del 27 febbraio Donnamaria e Nicole Murgia a rischio eliminazione



“Ma io posso rinunciare a un’amica come Micol, che mi è stata vicino e che conosco da anni? No, non posso”, ha esclamato il volto di Forum. Subito dopo essersi lasciato, però, il volto noto di Forum ha iniziato ad abbracciare e avere atteggiamenti fin troppo calorosi con le coinquiline. Tanto da ricevere persino il rimprovero di Oriana Marzoli che proprio non gliele ha mandate a dire.



Un comportamento che potrebbe essere causa di una brutta sorpresa per lui. Almeno a quanto dicono i sondaggi. “Come ogni settimana noi di Novella2000.it abbiamo lanciato un sondaggio e vi abbiamo chiesto di votare il Vippone del Grande Fratello Vip 7 che vorreste salvare. A risultare la più votata è stata così Nikita Pelizon, che ha ottenuto il 27% dei voti. A seguire troviamo Antonella Fiordelisi, con il 21% dei voti, Oriana Marzoli, con il 18% dei voti, Tavassi, con il 12% voti”.



“E ancora Micol Incorvaia con il 10% dei voti, e infine Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia, a pari merito con il 6% dei voti”. Edoardo Donnamaria infatti potrebbe essere eliminato. O, in alternativa, Nicole Murgia con la quale sembra aver stretto un sodalizio proprio nelle ultime ore. Ma qualcos’altro potrebbe succedere, gli umori del pubblico del resto cambiano molto facilmente.