Nuova puntata del ‘GF Vip’ nella serata di venerdì 28 gennaio. Alfonso Signorini è pronto per un appuntamento che si preannuncia scoppiettante, anche perché i litigi non sono assolutamente cessati. Ci sono stati diversi scontri anche negli ultimi giorni nonché qualche problema per Manila Nazzaro. La donna ha infatti rivelato di aver perso due denti in pochi giorni e si è dunque alzato un campanello di allarme. Dovrebbe vedere molto presto un dentista per capire cosa stia succedendo.

Intanto, sempre al ‘GF Vip’, è scattato un bacio tra due gieffine. Una coppia “preferita”? Stando allo striscione che è volato alto sulle loro teste si. Nathaly Caldonazzo e Miriana Trevisan concorrenti ma anche confidenti e amiche, allineate e complici continuano la loro corsa insieme strappando cuoricini e commenti di incoraggiamento. E con un bacio le due sigillano anche la loro entusiasmante esperienza tra le pareti della Casa più spiata d’Italia. Ma ora è ad un passo l’addio di una vippona.

Nell’appuntamento col ‘GF Vip’ ci sarà un’eliminazione, che sarà annunciata ufficialmente da Alfonso Signorini. Infatti, il televoto è ormai partito da giorni e uno dei nominati dovrà abbandonare per sempre il reality show. E stando a quanto sta emergendo in queste ore, non ci sarebbero assolutamente dubbi su chi dovrebbe lasciare il programma. I dati sono infatti inequivocabili e servirà davvero un’impresa per evitare l’esclusione. Anche se comunque tutto sarà ufficiale tra poche ore.





Sono tre i concorrenti del ‘GF Vip’ che rischiano di dover dire addio, ovvero Federica Calemme, Barù e Nathaly Caldonazzo. Il pubblico deve rispondere alla domanda: “Chi vuoi salvare?”. E sono adesso stati diramati i risultati derivanti dal sondaggio. Che è assolutamente chiaro ed ineccepibile. Un dato allarmante per la concorrente, che rischia seriamente di salutare tutti per sempre. Andiamo a vedere nel dettaglio chi è stata la meno votata e chi dunque potrebbe uscire dalla porta rossa.

Nathaly Caldonazzo è stata la più votata con il 49% dei voti, mentre Barù ha ottenuto il 44%. Mentre Federica Calemme si è fermata al 7%. In un altro sondaggio, Barù ha totalizzato il 42% delle preferenze, mentre Nathaly il 40%. Male ancora la Calemme con il 18%. Se questi numeri dovessero essere confermati, Federica sarà la 20esima eliminata del ‘GF Vip’ e farà ritorno nello studio della trasmissione Mediaset.