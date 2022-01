Dov’è finita la Soleil Sorge di inizio GF Vip? Quella che regalava risposte fulminanti a chiunque trovasse sul suo cammino? Se lo stanno chiedendo in tanti. Da quando Alex Belli se n’è andato dalla Casa l’influencer sembra un’altra persona. Prima la crisi di pianto, poi lo sfogo con Delia Duran. Con l’arrivo della moglie dell’attore la situazione sembra essere precipitata ulteriormente. E nelle ultimissime ore ecco la svolta: “Voglio andare via”.

La questione è grave, valutate voi quanto seria: “Sono venuta a fare altro qui, non a vivere questo tipo di cosa, quindi me ne voglio andare. Chiamo il mio agente” le parole di Soleil Sorge. Subito dopo comunque arriva il conforto di una delle pagine che tifano per lei, ‘Soleilandia’: “Sole, qualunque sia la tua decisione, noi saremo sempre al tuo fianco a sostenerti”. Ora sulla vicenda è intervenuto anche il poco propenso al politically correct Barù.

Il food blogger ha dichiarato: “Mi ha annoiato tutta questa storia, basta! L’ho trovata pure geniale, ha tenuto su un programma tre mesi, ora non ce la facciamo più. Credo che anche il pubblico italiano non ce la faccia più”. Dopo Silvio Berlusconi al Quirinale il pubblico del Grande Fratello Vip ha trovato un’altra persona ancora più divisiva: Soleil. Sentite, ad esempio, come si schierano i suoi fan: “Sono tutte invidiose di Soleil ,dato che la quasi totalità dei maschi sarebbero caduti ai suoi piedi se solo avesse voluto… (Faccina che zittisce, ndr)”.





Dentro la Casa, però, il clima è sempre più teso. L’ultima ad avere ‘rotto’ con Soleil Sorge è Manila Nazzaro. L’influencer ha fatto una battuta sul suo conto: “Se vuoi stare con Manila la trovi in cucina a lavare i piatti”. Il retroscena nella diretta di ieri, mercoledì 26 gennaio: “Sono stata ferita dal fatto che Manila, in un mio momento in cui stavo male, passava tempo vicino a Delia e non vicino a me. Io mi aspettavo che venisse da me per parlare, e non è stato fatto. Un’amica vera è la prima che ti viene a parlare e non ti parla alle spalle, soprattutto con un gruppetto che non vede l’ora di gettarmi fango addosso”.

I giovani accanto a #soleil e devo dire che #jessica ha contribuito a questa cosa, vederli ridere finalmente almeno per questa sera è bello, regia 1 spensieratezza . Regia2 la pesantezza

Buongiorno fandom 🌞 e anche stanotte soleil non ha dormito.. tesoro mio se questa cosa deve danneggiarti così sono io il primo a dirti vai via.. fuori hai un mondo che ti aspetta ❤ #teamsoleil cerchiamo di starle vicino ❤

In ogni caso, subito dopo la battuta fatta durante una trasmissione radiofonica improvvisata nella Casa, sia Katia Ricciarelli sia Manila Nazzaro hanno criticato Soleil. E questa, per tutta risposta, si è messa a fare le valigie: “Sono venuta a fare altro qui, non a vivere questo tipo di cosa, quindi me ne voglio andare. Chiamo il mio agente”. La regia del GF Vip l’ha subito richiamata in confessionale.