“Quella str***”. Manila Nazzaro sente la frecciatina di Soleil Sorge e al GF Vip scoppia il caos

Ancora momenti di tensione al GF Vip 6 tra le ormai ex amiche Soleil Sorge e Manila Nazzaro. Il rapporto tra le due ha iniziato a scricchiolare con l’ingresso nella casa di Delia Duran, moglie di Alex Belli. L’ex Miss Italia si è avvicinata alla new entry suscitando il malcontento dell’influencer italoamericana che si è sentita ferita dal comportamento dell’amica.

“Sono stata ferita dal fatto che Manila, in un mio momento in cui stavo male, passava tempo vicino a Delia e non vicino a me. Io mi aspettavo che venisse da me per parlare, e non è stato fatto. Un’amica vera è la prima che ti viene a parlare e non ti parla alle spalle, soprattutto con un gruppetto che non vede l’ora di gettarmi fango addosso“, aveva detto durante l’ultima puntata in diretta.

GF Vip 6. Soleil Sorge, la battuta fa infuriare Manila Nazzaro

Manila Nazzato ha dato la sua versione dei fatti, spiegando invece di aver provato a parlare con lei e di essere stata allontanata dall’amica. “Io ho sono venuta in camera e per ben tre volte mi hai mandato via. Non devo elemosinare niente, non sono una ragazzina”, ha detto l’ex Miss Italia, che in queste ore si è infuriata con Soleil Sorge a causa di una battuta fatta durante lo show radiofonico organizzato all’interno della casa.





Soleil Sorge si è unita ai conduttori Jessica e Barù, ma alla sua vista, quest’ultimo le ha fatto notare che al suo posto ci sarebbe dovuta essere Manila (di mestiere conduttrice radiofonica). La puntualizzazione del nipote di Costantino della Gherardesca ha scatenato la risposta piccata della Sorge: “Manila è in cucina a lavare piatti tesoro mio, se vuoi divertirti ci siamo noi. Mi spiace”. Una battuta che ha fatto storcere il naso agli altri concorrenti: “Stro*** e cattiva”, ha detto Delia Duran, ed anche Katia Ricciarelli si è molto risentita.

Diciamo la verità , Manila si è maggiormente arrabbiata perché Soleil le ha rubato il lavoro. #gfvip pic.twitter.com/AeQ8tDE8t6 January 26, 2022

“Veramente stro* e se lo dico io. Le voglio bene ma è stata str*”, ha detto la cantante. “Si sono alzati tutti ad un certo punto dopo la tua battuta sgradevole nei miei confronti. – ha detto un’infuriata Manila a Soleil Sorge – Non sei stata molto carina, come sempre… Posso non leggerla come battuta? Sei arrivata sgradevole a tutti, non mi faccio prendere in giro perché mi faccio il mazzo anche per le cose tue. Se vogliamo fare un caso sulla battuta? Ma figurati, me la sono fatta scivolare. Sono sempre le solite battute che ad un certo punto anche basta”.