Un incredibile episodio si è verificato nelle ultime ore al ‘GF Vip’ e ad essere stata coinvolta una delle protagoniste del reality show, ovvero Soleil Sorge. L’ex di ‘Uomini e Donne’ ha compiuto un gesto, non senza precedenti, che ha lasciato di stucco tutti i telespettatori. E ha rischiato decisamente grosso, visto che le conseguenze potevano essere molto più serie. E sicuramente anche la regia del programma avrà tirato un bel sospiro di sollievo, visto che si sarebbe potuto registrare un grave problema.

A proposito di Soleil Sorge, ha avuto un litigio con Gianmaria Antinolfi. “Devi cacciare la parte stro***, devi per forza cacciare la cattiveria. Se tu inizi ad essere stro***, anche io inizio ad essere antipatico”, ha detto l’imprenditore a Soleii che però non è parsa d’accordo e ha detto di comportarsi in quel modo solo quando sente di doversi difendere e ha sottolineato il fatto che lei ha tante altre qualità come ad esempio la gentilezza, la dolcezza e la sincerità: “Quando voglio bene ad una persona non dico una cosa con cattiveria”.

Ovviamente i fatti sono avvenuti mentre nella Casa più spiata d’Italia era in corso un gioco. In tanti si stavano divertendo e stavano ridendo a crepapelle, quando all’improvviso è apparsa Soleil Sorge che si è resa autrice di un gesto sconsiderato, anche se involontario, nei confronti di Alessandro Basciano. Il video che l’ha ritratta in quei momenti pericolosi ha immediatamente fatto il giro del web e non sono mancate polemiche. Anche gli altri concorrenti, testimoni dell’evento, sono rimasti sorpresi.





Come si può osservare dal filmato che vi proponiamo qui di seguito, Soleil Sorge avrebbe voluto lanciare dell’acqua addosso ad Alessandro, ma le è sfuggita dalle mani la bottiglia di vetro che ha rischiato di colpire in pieno il vippone o comunque altri compagni di avventura che erano nelle vicinanze. In sottofondo alcuni gieffini hanno commentato così l’accaduto: “Ma voi siete pazzi”. E lui ha aggiunto: “Mi ha tirato una bottiglia”. Una situazione che ha ricordato il lancio del bicchiere di Federica Rosatelli in una vecchia edizione.

Soleil che voleva buttare l’acqua, ma tira direttamente tutta la bottiglia.

Un’utente che ha postato il video incriminato ha scritto: “Soleil che voleva buttare l’acqua, ma tira direttamente la bottiglia. Mi sento male”. Ovviamente, come abbiamo detto precedentemente, si è trattato di un avvenimento inatteso e non volontario. Anche se la vippona ha davvero rischiato di finire nei guai, se l’avesse centrato.