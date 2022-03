“Lasciala stare”. GF Vip, aiuto improvviso per Soleil Sorge: è stato necessario dopo gli ultimi fatti

Dentro la casa del GF Vip Soleil Sorge è grande protagonista. Nelle ore scorse ha avuto un confronto con Miriana Trevisan per provare a ricucire un rapporto nelle ultime due settimane del reality. Il loro rapporto è sempre stato caratterizzato da alti e bassi e in varie occasioni non sono mancate offese e pesanti accuse. Una situazione che sembra aver stancato entrambe le concorrenti del GF Vip che dopo l’ultima puntata del reality show hanno cercato un chiarimento.



Dopo aver brindato ai sopravvissuti della serata, la Sorge e la Trevisan si sono avvicinate inaspettatamente per cercare di trovare un punto d’incontro e convivere serenamente almeno fino alla fine del loro percorso nella Casa del Gf Vip. “Vogliamo provare a fare pace?” ha domandato l’influencer alla showgirl. E la riposta è stata affermativa. Quello che succederà lo vedremo nei prossimi giorni. Intanto da fuori la casa arrivano nuove polemiche su Solei.



Tutto è partito da un commento sul GF Vip di Maria Monsè. “Soleil l’ho conosciuta e vissuta per tre settimane di fila, vi garantisco che è la più sincera in mezzo a tutte quelle ipocrite e falsi lì dentro, che sono felici solo parlando male alle spalle”. A rispondere ci ha pensato Ainett Stephens. “Ma se stava a sparlare di tutti con la Ricciarelli o non l’hai vista? Mah strano che la più brava della casa non sia voluta dalle donne ma nemmeno dagli uomini… Insomma tutti invidiosi di lei, ciaone”.







Parole che hanno di fatto sollevato un polverone e mandato su tutte le furia la madre di Soleil che ha incendiato ancora di più il GF Vip. “Hai rotto di seminare odio e rancore anche in questo momento difficile, hai rotto di tirare fuori vecchie dinamiche pur di andare contro Soleil. Poi te sei uscita più o meno quattro mesi fa”.



E non è finita qui. “Soleil è ancora dentro da cinque mesi e mezzo e si parla di lei in tutte le puntate, di te non si parla più. Quindi se vuoi un attimo di popolarità fallo in un altro modo che sarebbe più gradito”, ha scritto Wendy Kay. Insomma fuori dal GF Vip per Soleil non mancano gli alleati.