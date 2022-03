Poche ore dalla diretta del GF Vip e Soleil Sorge si confessa con Davide Silvestri dopo che, nel tardo pomeriggio di ieri, era andato in scena un confronto con Sophie Codegoni. “Se ripenso al mio ingresso, ad Halloween e ad altri momenti è una vita fa, ma sono comunque sei mesi. Non mi sembra di essere chiusa dentro una casa da sei mesi. Usciamo da qua che è primavera” ha confessato Sophie facendo un bilancio del suo lungo e intenso percorso al Grande Fratello Vip.



E Soleil ha risposto: “È volata. Ci siamo aperte emotivamente tantissimo. […]”. “Al GF Vip sono riuscita ad ammettere le mie debolezze. Sono certa che alcune persone hanno tenuto nascosti alcuni lati del loro carattere. Io mi sono totalmente lasciata andare”. “Abbiamo fatto vedere davvero tutto” ha aggiunto la Codegoni. E ancora: “Non c’è cosa di cui sono più felice che essermi lasciata andare, nel mio meglio e nel mio peggio” ha concluso Soleil.



D’accordo con Sophie e fiera del suo percorso al Gf Vip “Sento di aver vissuto a pieno ogni emozione qui dentro. Anche quando sarei potuta stare al posto mio. A oggi ti dico che sono felice di questo”. Oggi si è sfogata con Davide Silvestri per esporgli il suo profondo risentimento verso gli altri concorrenti della Casa. “Tu devi pensare anche alle tue azioni. Cosa hai fatto agli altri?” ha detto l’attore provocando la reazione dell’influencer.







“Razionalmente hai ragione, dentro però ci resto male. Come è possibile distaccare la parte umana dal gioco”. “Si chiama arrivismo. Nella vita bisogna avere un sano egoismo perché altrimenti quando sei un pochino vulnerabile la gente ti mangia. Le persone vere lo sai quando le vedi? Quando ti attaccano. Non aspettarmi mai nulla” ha prontamente risposto Silvestri.



Che poi ha aggiunto: “Qui al GF vip on hai fatto vedere solo il meglio ma anche il peggio”. “Qui dentro la mia determinazione è sempre stata su me stessa, non ho mai cercato di mettere in cattiva luce un altro. Io ho un modo diretto di dire le cose, ma lo faccio per il tuo bene non per altro. Ho fatto vedere tanti miei difetti, ma non ho mai ho cercato di buttare giù una persona. Non sono stupida, ma devo essere molto più furba”.