Urla fuori dal GF Vip 7 e scatta la censura. Una vera e propria schiera di fan del reality show condotto da Alfonso Signorini ha deciso di piazzarsi fuori dalla casa di Cinecittà per mandare un messaggio forte e chiaro ai concorrenti della settima edizione.

Riuniti fuori dalla casa del GF Vip7, il grido dei fan è arrivato forte e chiaro ai concorrenti, messi letteralmente in guardia da una delle concorrenti. Intanto nella puntata andata in onda lunedì una delle vippone ha dovuto abbandonare la casa, si tratta di Wilma Goich. La cantante, una delle veterane di questa edizione, è stata eliminata dal pubblico a casa e ha concluso la sua esperienza al Grande Fratello Vip.

Urla fuori dal GF Vip 7 contro Nicole Murgia

Ma torniamo a quello che è successo durante le scorse ore. Urla fuori dal GF Vip 7 contro Nicole Murgia. La vippona è una delle ‘new entry’ della settima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. La sorella del calciatore è spesso entrata nelle dinamiche del gruppo. Ieri pomeriggio alcune fan dei Gintonic si sono appostate fuori dalla casa per urlare contro la concorrente.

“Murgia va*lo, Antonino tranquillo, c’è Ginevra“, le urla fuori dalla casa del GF Vip 7, solo che subito dopo il GFVip ha spento l’audio per non far ascoltare il resto del messaggio. Secondo gli utenti di Twitter, come riporta Biccy, pare che Antonino Spinalbese abbia chiesto agli altri concorrenti del reality show di non riferire a Nicole dell’offesa arrivata fuori dalla casa.

Ha riportato le urla complete con Murgia vaffanculo 😂😂😂 — Puntofelice.🍀 (@Marta15301661) January 24, 2023

Non è certo la prima volta che si sentono frasi e critiche fuori dalla casa del GF Vip 7. In passato Elenoire Ferruzzi era stata pesantemente attaccata da ‘la regina di roma’. L’utente era intervenuta a causa delle frasi e dei gesti compiuti contro Nikita Pelizon e Marco Bellavia. Nei giorni scorsi anche la Murgia era stata presa di mira da qualcuno. “Donnalisi, Incorvassi… attenti alla Murgia“, questa era la frase ripetuta da qualcuno con il megafono.