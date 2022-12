È tempo di nuovi ingressi al GF Vip 7. Dopo tre mesi dall’inizio del reality c’è la necessità di rinnovare le dinamiche nella casa più spiata d’Italia e quindi – così come accaduto nelle passate edizioni – nuovi concorrenti stanno per varcare la soglia della famosa porta rossa di Cinecittà. Sicuramente saranno due nuovi vipponi Riccardo Fogli e Milena Miconi. Durante l’ultima diretta del GF Vip Alfonso Signorini si è collegato in diretta con i due nuovi concorrenti che stanno terminando la quarantena.

Faranno il loro ingresso in casa nella puntata di lunedì 12 dicembre. Milena Miconi è una showgirl e una apprezzata attrice. In tv tutti la ricordano come volto del Bagaglino nei varietà diretti da Pier Francesco Pingitore e proprio in questa occasione conosce e diventa amica di Pamela Prati. Ha recitato in Don Matteo e ha una grande esperienza nel mondo del piccolo schermo. Riccardo Fogli non ha bisogno di presentazioni. Frontman dei Pooh, poi solista, ha vinto nel 182 il Festival di Sanremo con “Storie di tutti i giorni”.

GF Vip, la segnalazione su Davide Donadei prima dell’ingresso

Di recente è tornato insieme alla celebre band in una famosa reunion: Riccardo Fogli ha anche frequentato il piccolo schermo nostrano come concorrente di due reality show, ovvero Music farm e l’Isola dei famosi. Tra i papabili ingressi al GF Vip, c’è quello di Davide Donadei, ex tronista di Uomini e Donne che si è fatto conoscere grazie al dating show di Maria De Filippi e ha iniziato una storia con Chiara Rabbi. Potrebbe prendere il posto di Luciano Punzo, anche lui ex concorrente dei programmi di Maria De Filippi.

Tuttavia c’è chi è già pronto a puntare il dito contro Davide Donadei, accusandolo di aver architettato la discussa rottura da Chiama Rabbi per entrare da single nella Casa. Lo si legge dalle indiscrezioni di DavideMaggio, che riporta una segnalazione fatta a Deianira Marzano su Instagram. “Ho saputo da fonti certe che lui ha fatto tutto questo per la tv ed entrare al GF. Lo sapeva da tempo che sarebbe entrato”, fa sapere una fonte anonima.

“So per certo che gli è stato consigliato di lasciare Chiara perché la coppia non aveva più interesse social, invece da single avrebbe fatto carriera televisiva”. Davide Donadei aveva parlato della voglia di fare il GF Vip anche ai microfoni di RTL 102.5 News nella trasmissione Trends & Celebrities aveva dichiarato: “Il Grande Fratello è quello che mi piace più di tutti, da fare al di là del percorso all’interno di se stessi, quindi è nel mirino, è una cosa che spero tanto”.