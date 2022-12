Nuovo concorrente del GF Vip 7. Un altro arrivo è previsto nella casa più spiata d’Italia. In questi giorni c’è fermento per l’ingresso di nuovi vipponi e per il rientro, molto discusso sui social e non solo, di Ginevra Lamborghini. L’ex concorrente, infatti, era stata squalificata a causa delle parole rivolte verso Marco Bellavia e in pochi pensavano di doverla rivedere in mezzo ai vipponi.

Tra i nuovi concorrenti del GF Vip 7 il cantante Riccardo Fogli e Nicole Murgia, sorella del calciatore Alessandro, ex compagno dell’ex volto di Uomini e Donne Vittoria Deganello. Recentemente la giovane ha fatto recentemente parlare di sé per la storia con calciatore della Spal Alessandro Murgia, che per lei ha lasciato moglie e figli.

Leggi anche: “Perché è finita”. Chiara Rabbi e Davide Donadei, il retroscena sulla rottura: roba di vip in tv





Nuovo concorrente del GF Vip 7, è Davide Donadei di UeD

Vittoria Deganello era stata presa di mira sui social per la storia con il calciatore ma appena è rimasta incinta è stata lasciata. Ora, come riportato dall’esperto di gossip Amedeo Venza, la sorella di Alessandro Murgia è in lizza per l’ingresso nella casa. Ma c’è un altro nuovo concorrente nella lista che circola in rete.

Uno dei nuovi concorrenti del GF Vip 7 dovrebbe essere Davide Donadei. Il giovane è stato un tronista di Uomini e Donne, dal quale è uscito con Chiara Rabbi. La storia tra i due è però giunta al capolinea questa estate e lui è stato anche avvistato insieme alla dama Roberta Di Padua e all’ex allieva di Amici Arianna Gianfelici. La fine della relazione è arrivata questa estate e ilmotivo, come spiegava The Pipol Gossip, sarebbe stato proprio l’ingresso del tronista al GF Vip.

Davide Donadei è una new entry della settimana edizione del #GFvip

Che ne pensate vi piace?🔥 pic.twitter.com/grU2tKvFlt — Televotigfvip (@Giovann45786011) December 10, 2022

“Sarà stata la voglia di popolarità a dividerli? O la storia nei loro cuori era finita da un pezzo? Anche perché l’amore non è sognare la fama ma è fame di famiglia”. Davide Donadei aveva parlato della voglia di fare il GF Vip anche ai microfoni di RTL 102.5 News nella trasmissione Trends & Celebrities aveva dichiarato: “Il Grande Fratello è quello che mi piace più di tutti, da fare al di là del percorso all’interno di se stessi, quindi è nel mirino, è una cosa che spero tanto”. Ora è un nuovo concorrente del GF Vip 7, ma sui social in molti hanno già criticato la scelta di Alfonso Signorini: “Davide donadei quota secchezza e messo dentro solo perché fisicato e predisposto alle relazioni anche con due donne alla volta”.