Ancora Barù al centro dell’attenzione al ‘GF Vip’. E non per cose positive, infatti è stato ripreso a gran voce da un’autrice del reality show di Canale 5 per un gesto inappropriato. Il video che lo ritrae, mentre si rende protagonista di questo atto, è diventato virale sul web e tutti sono rimasti sorpresi dal suo comportamento. Una situazione decisamente difficile anche solo da immaginare, ma ciò che ha sorpreso molti è che lui abbia reagito difendendo assolutamente il suo modo di fare e quindi il suo atteggiamento.

Proprio di Barù vi abbiamo parlato in un precedente articolo. Il nipote di Costantino della Gherardesca è stato attaccato da Alessandro Cecchi Paone per una frase choc proferita qualche settimana fa contro la cantante Noemi: “Ha detto una frase intollerabile, chieda scusa o venga subito escluso. Ha insultato Noemi violentemente. Si vanta di essere un nobiluomo, ma perché non si è espresso in maniera diversa? Questa frase è degna di un torturatore”. Aveva infatti detto che “bisogna tagliarle le corde vocali”.

Barù si trovava precisamente all’esterno della Casa, nel giardino del ‘GF Vip’, e si stava rilassando completamente quando all’improvviso si è reso autore di un gesto incredibile. E immediatamente è arrivata la reprimenda dell’autrice del reality show, che lo ha richiamato ad alta voce. Ma lui ha risposto con sferzante ironia, che non sarà piaciuta affatto dietro le quinte della trasmissione. Invece il pubblico ha preferito più che altro commentare in maniera scherzosa questo suo insolito comportamento.





Come è possibile evincere, osservando attentamente le immagini del video, Barù ha fatto un forte rumore dalla sua bocca, infatti ha deciso improvvisamente di ruttare. E dopo che la voce della regia lo ha sgridato, il gieffino ha risposto così: “Ora non si può nemmeno ruttare fuori? Non lo so”. E su Twitter, colei che ha diffuso il filmato, ha scritto: “Sto male, la regia che lo sgrida a causa dei rutti ahahah”. E tanti altri utenti hanno aggiunto qualche considerazione personale sull’accaduto.

STO MALE LA REGIA CHE LO SGRIDA A CAUSA DEI RUTTI AHAHAHAHA #jerù pic.twitter.com/6xVWqYdFzS February 19, 2022

Questo il pensiero di altri seguaci del ‘GF Vip’: “Ammazza, ha espulso pure l’esofago”, “Secondo me alla regia mancherà Barù”, “Un rutto degno della corona”, “Hahahah ho le lacrime, giuro”, “Io penso che più che altro si sono spaventati”. E ancora: “Ho sempre pensato come potessero sopportarli in regia…”, “Però è stato educato nel farlo fuori, indossava pure il microfono da regolamento”.