GF Vip, scoppia il caso dei bigliettini. Nella Casa diverse dinamiche hanno completamente sconquassato l’atmosfera tra i concorrenti. La crisi infinita (o fine) della storia tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria ha lasciato strascichi pesanti. La prima si è pesantemente scagliata contro tutti gli altri, mentre il secondo sta male anche fisicamente e pure i coinquilini se ne sono accorti. Poi c’è la querelle tra Nikita Pelizon e Luca Onestini.

Nelle ultime ore pure due ex vipponi come Charlie Gnocchi e Sophie Codegoni hanno detto la loro appoggiando la tesi di Nikita e affermando che ci sono le prove, i video a conferma. In ogni caso è un altro il caso che sta facendo discutere parecchio i fan. L’esperto di gossip e tv Amedeo Venza ha rivelato che un concorrente starebbe ricevendo ‘materiale vietato‘ nelle valigie per gli abiti. Una roba mai vista.

Scoppia il ‘bigliettini-gate’ all’interno della Casa

Si tratterebbe di qualcosa di totalmente vietato che andrebbe a modificare le dinamiche all’interno della Casa. Secondo quanto riportato da Amedeo Venza: “Un concorrente riceverebbe nelle valigie con i suoi abiti, dei biglietti scritti da un altro/a concorrente fuori con tutte le indicazioni su come muoversi all’interno del reality! Possiamo indagare e capire se verrà mai detta questa cosa???”. I fan sono in subbuglio.

Mancano ormai due mesi al termine del Grande Fratello Vip che dovrebbe concludersi il prossimo 3 aprile. Presto, il prossimo giovedì 9 febbraio, il reality tornerà col doppio appuntamento. E proprio adesso scoppia il bigliettini-gate. Chi è che sta ricevendo questi biglietti? E chi li sta mandando? Cosa c’è scritto? Domande che al momento restano senza risposta.

Si tratta ovviamente di indiscrezioni non confermate, ma il pubblico sta commentando e vuole capire che cosa sta realmente succedendo. Chissà se nelle prossime puntate Alfonso Signorini e i suoi decideranno di trattare l’argomento. Un argomento spinoso che aprirebbe un capitolo sui controlli effettuati su quanto viene portato all’interno della Casa. Un argomento che però secondo molti è necessario affrontare per tutelare il regolare svolgimento del GF Vip.

