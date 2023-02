Quanto ha guadagnato Wilma Goich per la sua permanenza al GF Vip 7? È questa la domanda al quale, solo adesso, si è riusciti a dare una risposta. Come molti sapranno, la cantante è rimasta nella Casa di Cinecittà per oltre cinque mesi. È quanto è frutto tutto questo in termini economici all’ex moglie di Edoardo Vianello? A riportarlo è il settimanale Oggi che specifica una cifra ben precisa riguardo il suo compenso. Parliamo di una cifra importante. Se solo calcoliamo le puntate, si tratta di ottomila euro a serata.

Ora, se andiamo a sommare tutte le puntate in cui l’artista è stata protagonista e facendo due rapidi calcoli è evidente che la donna è riuscita a raccogliere la bellezza di 145mila euro. Come scrivono su Oggi, si tratta di una bella sommetta: “Cifre, quelle di Wilma, che il reality si è potuto permettere solo nei mesi iniziali di messa in onda. Il budget ora si è prosciugato e il Biscione ha dovuto ripiegare su nuovi e sconosciuti concorrenti a costi assai più contenuti”.

Parliamo di personaggi come Nicole Murgia, Davide Donadei, Andrea Maestrelli. È chiaro che l’obiettivo di Alfonso Signorini quest’anno è quello di creare un clamoroso mix tra famosi e non famosi, una sorta di prodotto ibrido tra il vecchio GF e il nuovo, quello Vip. Tra l’altro è lo stesso Signorini a sottolineare che sono stati proprio “gli sconosciuti” nelle precedenti stagioni a dare linfa vitale alla trasmissione.

Come dimenticare ad esempio: Ignazio Moser, Stefano Sala, Dayane Mello e Delia Duran. Tra l’altro , da quello che si vocifera nei corridoi Mediaset, sembra che nella casa più spiata d’Italia stiano per fare il loro ingresso Matteo Diamante, ex fidanzato di Nikita Pelizon (ed ex naufrago dell’Isola dei Famosi) e Gianluca Benincasa, ex compagno di Antonella Fiordelisi.

Proprio a riguardo è stato il padre di quest’ultima a infestare contrarietà all’eventuale entrata di Benincasa, accusandolo di essere falso e manipolatorio nei confronti della figlia. Ma non è finita perché si fa anche il nome di Martina Nasoni, ex vincitrice del GF Nip ed ex fiamma di Daniele Dal Moro.

