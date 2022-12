GF Vip, i fan di Nikita Pelizon contro Sarah Altobello. Puntata ricca di colpi di scena quella andata in onda ieri, lunedì 26 dicembre. Certo chi si aspettava un clima natalizio sarà rimasto deluso. Tanto per cominciare Guendalina Tavassi ha attaccato duramente via social Antonella Fiordelisi. La gieffina è risultata la preferita dal pubblico, ma la sorella di Edoardo ha messo in dubbio la veridicità del sondaggio. Effettivamente il risultato ha fatto pensare visto che recentemente la spadaccina è stata spesso criticata.

“Ragazzi è uno scandalo, è veramente una cosa scandalosa – ha scritto Guendalina Tavassi – Io vorrei solo dire ad Antonella che i suoi follower sono dei Bot. Poveraccia, lei poi è convinta. Io vorrei solo che tutti sapessero che realmente qua fuori tutti schifiamo Vittimella. Questa è la verità, non quella che si è vista lì dentro”. Poi c’è stato lo scontro tra Soleil Sorge e Luca Onestini. Ma non è finita. Pure tra Nikita Pelizon e Sarah Altobello sono arrivate parole pesanti.

Leggi anche: "Come fai a sapere queste cose". GF Vip 7, roba di denunce per la concorrente: "Non dirle"





Guerra tra Sarah Altobello e Nikita Pelizon

Nikita Pelizon ha detto delle cose che non sono piaciute sul conto di Sarah Altobello: ““Non esiste che qualcuno debba sentenziare il passato di una persona, mi sentenzi qui, mi guardi e mi dici le cose che non ti vanno. Ma non ti autorizzo, altrimenti procederò e non mi va assolutamente”. Insomma, si parla di possibili denunce. Così durante la puntata Sarah ha usato una frase contro Nikita che i fan di quest’ultima stanno mettendo in evidenza, chiedendo la squalifica della vip.

Secondo alcuni fan di Nikita Pelizon Sarah Altobello avrebbe detto: “A proposito di smalto, mi servirebbe un solvente potente per cancellarle il sorriso”. Boom, ovviamente in tanti hanno protestato affermando che una frase del genere sia un incitamento alla violenza davvero inaccettabile. Ma la realtà potrebbe essere ben diversa.

C’è infatti chi fa notare che la frase detta da Sarah Altobello è ben diversa e assume tutto un altro significato. La vip avrebbe infatti detto: “A proposito di smalto, mi servirebbe un solvente potente per cancellare (ovviamente tutto rima qua) le parole non digerite di Nikita a cui dovrei chiaramente…”. Sopra potete ascoltare voi stessi la frase incriminata. E la verità appare piuttosto evidente. O no?

