Mancano ancore diverse settimane all’inizio della nuova edizione del Grande Fratello, ad agitare la vigilia è Raz Degan. Così mentre arriva la conferma della prima concorrente ufficiale: Katia Ricciarelli. La cantante ha svelato i motivi che l’hanno spinta a partecipare al reality nel corso di una lunga intervista. A ‘Chi’, la rivista diretta da Alfonso Signorini Katia Ricciarelli ha spiegato di aver deciso di partecipare al Grande Fratello Vip per curiosità.



E assicura che non avrà filtri. “Io dico sempre quello che penso, cercando di non offendere nessuno: sono onesta, se qualcuno se la prende mi dispiace, ma bisogna dire la verità e poi sono una che sa difendersi” Al momento non si conoscono i nomi degli altri concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Di sicuro non ci sarà Raz Degan, che ha seccamente smentito la sua partecipazione su Instagram bollando il format come una discarica piena di spazzatura.



Raz Degan che in queste ore è tornata a commentare la voce secondo la quale dietro il suo rifiuto ci fosse una richiesta monstre. Questa la ricostruzione di Davide Maggio: “La richiesta di 500 mila euro per soli 30 giorni di permanenza nella casa è stata rispedita al mittente”. Quindi, non si tratterebbe di un semplice no dell’attore, ma di una risposta negativa da parte dei vertici della trasmissione.







Trasmissione che non poteva assolutamente prendere nemmeno in considerazione una richiesta così tanto esosa. Tutto vero? Raz Degan dice proprio no. “l virus delle fake news continua a mutare: é arrivata la variante DELTA-MAGGIO…. sempre più insidiosa. 500k?? Neanche per un milione!.. hahahahaha…

La dignità non è in vendita e la spazzatura si dimostra un problema quotidiano… il giorno dopo c’è sempre una busta da buttare.…. ora basta, vado a pescare”.

Raz Degan insomma smentisce categoricamente la versione fornita da Davide Maggio. L’ex marito di Paola Barale è molto conosciuto e amato proprio per la sua schiettezza. Caratteristiche che pochi anni fa gli hanno permesso di affermarsi nell’altro reality simbolo: l’Isola dei Famosi.