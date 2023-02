GF Vip, il fratello di Sofia contro Cristina Quaranta. Fa parecchio discutere la bomba sganciata dall’ex vippona durante l’ultima puntata. Nel video si può vedere Cristina Quaranta che spiffera qualcosa di davvero piccante sulla vita privata di Giaele. Ma cosa è successo? L’ex ballerina di Non è la Rai, incalzata da Signorini, ha raccontato di un fatto privatissimo del compagno di Giaele, Brad.

Cristina Quaranta ha rivelato: “Il marito di Giaele è venuto a cena nel ristorante in cui lavoro. Era con due uomini e sette donne. Che aspetto avevano queste donne? No comment dai”. A queste parole Sofia Giaele De Donà ha risposto: “Non è che ci sono rimasta male, però dopo tutti questi mesi vorrei che venisse qui a trovarmi“. Adesso è intervenuto anche il fratello di Sofia, Matthias, protagonista di un lungo sfogo con cui difende Brad e la sorella.

Il fratello di Sofia attacca pesantemente Cristina Quaranta

“Volevo dirti – le parole di Matthias, fratello di Sofia Giaele – che sei ridicola e, veramente, hai fatto dei commenti inopportuni e fuori luogo. Prendertela con una ragazza ventenne, con cui ce l’hai ormai da quattro mesi, per una storia che sai benissimo come è successa, sai dove e in che occasione perché in quella serata c’ero anche io”.

“Tirarlo fuori mesi e mesi dopo – continua Matthias – è veramente una cosa inopportuna. Fare certe insinuazioni del tipo “straccia la carta, ti ricordi il pin?”, lo trovo veramente ridicolo da una persona della tua età. Non ti preoccupare, io sto già intervenendo”. Insomma, provvedimenti legali in arrivo per Cristina Quaranta? Sembra proprio di sì a giudicare dalle parole del fratello di Sofia Giaele De Donà.

… la bomba è stata ufficialmente sganciata! 💣

Come reagirà Giaele? #GFVIP pic.twitter.com/azivrSIPFA — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 31, 2023

La stessa Cristina Quaranta aveva anche attaccato Sofia Giaele De Donà: “Non ti ho mai sentito parlare di lui in quattro mesi quindi… Te lo ricordi ancora il pin della carta di credito? non servirà più a nulla secondo me, puoi anche stracciarla”.

