GF Vip, chi sarà il prossimo eliminato. Stasera, giovedì 3 novembre, va in onda una nuova puntata del reality condotto da Alfonso Signorini con Orietta Berti e Sonia Bruganelli come opinioniste. Nelle ultime ore riflettori puntati su Edoardo Donnamaria, ma non tanto per la sua storia fatta di alti e bassi con Antonella Fiordelisi, quanto per il concreto rischio di squalifica. Il volto noto di Forum ha fatto delle dichiarazioni sul Covid che non sono piaciute a tanti telespettatori e ora si aspetta una decisione della produzione.

Occhi puntati anche su Carolina Marconi che da tempo è diventata la vittima preferita di molti haters. “Antipatica, pettegola, ha proprio cattiveria. È entrata nel GF per tornare a vivere ….allora quelle persone che hanno avuto il tuo stesso gravissimo problema e non entrano al GF non vivono ? Meglio che stai zitta che sei irritante”. La soubrette recentemente si è sfogata: “Io non me la sento più. Loro mi volevano aizzare, io ho detto che piuttosto rinuncio ai soldi che mi fanno tanto comodo per la mia gravidanza, rinuncio alla permanenza e me ne vado. Stavo per farlo. Sembra che gli autori stessi non mi vogliano…”.

Sondaggio GF Vip, chi sarà il prossimo eliminato

Nella puntata di stasera il pubblico dovrà scegliere chi salvare tra i concorrenti finiti in nomination. È una sfida a quattro, tra Pamela Prati, Patrizia Rossetti, George Ciupilan e Carolina Marconi. Al netto di colpi di scena con Carolina che potrebbe lasciare il reality di sua spontanea volontà, andiamo a vedere cosa dicono i sondaggi.

Alla domanda “Chi vuoi salvare?” il pubblico del GF Vip 7 ha risposto dando il 31% di preferenze a George Ciupilan e il 30% a Patrizia Rossetti. Meno apprezzati dai telespettatori Carolina Marconi (19%, 201 voti) e Pamela Prati (19%, 200 voti). In altri sondaggi Carolina è comunque preferita a Pamela Prati ma il distacco è maggiore. Insomma sembra proprio che per l’ex protagonista del Bagaglino le cose si mettano male.

Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi salvare tra Carolina, George, Pamela e Patrizia. #GFVIP pic.twitter.com/bPrmWcvFLc — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 1, 2022

Potrebbe essere dunque Pamela Prati a raggiungere gli altri inquilini già eliminati o comunque usciti dalla Casa. Si tratta di Marco Bellavia, Ginevra Lamborghini, Giovanni Ciacci, Sara Manfuso, Gegia, Cristina Quaranta, Amaurys Perez ed Elenoire Ferruzzi.

