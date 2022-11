Carolina Marconi lascia il GF Vip 7, per ora si tratta di un’idea ma la showgirl ci starebbe pensando. A spiegare il motivo è stata lei stessa. Il suo ritorno nella Casa più spiata d’Italia non sta andando come avrebbe voluto. Nel corso delle settimane si è attirata critiche feroci a cominciare di quelle di ‘Regina di Roma’ che dopo il caso Marco Bellavia aveva strillato tutto il suo disappunto all’esterno del GF Vip. “Gegia fai schifo hai fatto del bullismo. Hai fatto passare Marco per un maniaco e ti devi vergognare. E tu Carolina invece sei lo schifo d’Italia”.



“Fate tutti schifo e siete entrati nella casa con un copione. E dovreste uscire tutti, fatelo tanto nessuno vi guarda più. Carolina vergogna! L’unico che si salva è Luca, sei er mejo de tutti. Luca esci che lì dentro c’è il degrado”. Parole che erano rimbalzate ovunque e che non avevano fatto bene a Carolina, bersaglio degli haters.

Carolina Marconi lascia il GF Vip 7? La polemica con la produzione



“Antipatica, pettegola, ha proprio cattiveria. È entrata nel GF per tornare a vivere ….allora quelle persone che hanno avuto il tuo stesso gravissimo problema e non entrano al GF non vivono ? Meglio che stai zitta che sei irritante”. E ancora: “Perdonatemi, ma io tutta questa bontà d’animo a Carolina, non l’attribuisco. Prepotente, cattiva e vittima solo ed unicamente di sé stessa. Stasera non lascia parlare nemmeno Alfonso. Ma quand’è che iniziano a nominarla????”.



“Vattene a casa Carolina, smettila di fare la vittima e vergognati. Tutta sta cattiveria/veleno che hai in corpo dovrebbe farti riflettere… Fattele due domande. E questa parla della vita”. Questo il tenore di alcuni messaggi piovuti addosso a Carolina che sembra decisa a lasciare la Casa: si è detta convinta del fatto che venga messa troppo spesso al centro delle polemiche, che in realtà non la vedrebbero protagonista.



“Io non me la sento più. Loro mi volevano aizzare, io ho detto che piuttosto rinuncio ai soldi che mi fanno tanto comodo per la mia gravidanza, rinuncio alla permanenza e me ne vado. Stavo per farlo. Sembra che gli autori stessi non mi vogliano…”, ha detto Carolina, sempre più a disagio al punto di valutare la possibilità di lasciare il gioco.

GF Vip 7, Carolina Marconi in lacrime e sotto choc dopo quello che ha visto