GF Vip, Oriana Marzoli reagisce dopo le urla su Nicole e Daniele. Proprio a poche ore dalla puntata di stasera, lunedì 27 febbraio, alcuni fan hanno urlato fuori dalla Casa. Cosa hanno detto? Beh, hanno cercato di mettere in guardia Oriana Marzoli sul comportamento di Nicole Murgia con Daniele Dal Moro. Insomma, non si parlerà solo del van gate, questo è sicuro. Anche il ‘triangolo’ formato dalla modella venezuelana, l’imprenditore e l’attrice farà discutere.

“Murgia non fare la gatta morta con Daniele, hai rotto le pa**e” queste le parole urlate fuori dalla Casa. E proprio in quel momento, Nicole Murgia e Oriana Marzoli si trovavano vicine. Nessuno di loro se lo aspettava, al punto da manifestare un’espressione alquanto sorpresa. Soprattutto Oriana ha reagito a quelle parole andando a parlare con Luca Onestini: “Sai cosa c’è? Adesso stiamo facendo finta che sia troppo amica di lui, ma fino a due settimane fa non si parlavano neanche fino a quando lui ha iniziato a parlare con me. Prima che rapporto avevano?”.

Oriana Marzoli dopo le urla su Nicole: “Non voglio arrivare a…”

Col passare delle ore la modella venezuelana deve aver riflettuto su quello che ha sentito. Adesso il suo ragionamento sembra un po’ più articolato e anche preoccupato. “Sinceramente se vengono tante volte qua a urlare questa cosa mi sta cominciando a dare un po’ di fastidio, ok? Hai capito che cosa e su chi? Ok. Io non faccio niente perché non voglio arrivare a quel punto ma se arrivo faccio il casino… Hai capito quello che ti dico, no? È sempre la stessa cosa, sempre la stessa frase e non cambia”.

Oriana Marzoli poi ha aggiunto: “Una volta va bene, la seconda va bene, la terza sto zitta e non dico niente… e alla quarta volta mi gira un po’. È una cosa che non esiste? Non lo so. A me adesso non mi cambi il pensiero che ho perché è un pensiero che ho… se vuoi lo dico ma figurati, peggio per te, non per me”.

La faccia di Oriana 🍿#GFvip #oriele pic.twitter.com/U3qF2UJPmp — _benemanonbenissimo_ (@adorosempre) February 26, 2023

Insomma dopo tanti alti e bassi, tira e molla e momenti difficili, adesso il rapporto tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro potrebbe essere messo in crisi da Nicole Murgia? Anche l’attrice sembra attratta dal modello e imprenditore. Cosa succederà? Le due contendenti entreranno in rotta di collisione? Sicuramente Oriana non si lascerà sfuggire la ‘preda’ tanto a lungo desiderata e darà battaglia, potete scommeterci.

