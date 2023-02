GF Vip 7, le urla fuori dalla casa e la reazione di Oriana Marzoli. I vipponi continuano a ricevere frasi dai fan appostati fuori da Cinecittà nella speranza che le loro urla vengano ascoltare e commentate tra i concorrenti rimasti in gioco. E così è accaduto: la frase non poteva che andare incontro alla reazione della modella venezuelana.

Urla fuori dal GF Vip 7 per Nicole Murgia e Daniele Dal Moro. Tutto questo non poteva che accadere in un momento di forte perplessità sentimentale. Infatti di recente, Oriana e Daniele si sono confrontati sui reciproci sentimenti. La modella ha rivelato all’ex UeD di non sentirlo coinvolto e la risposta di Daniele non si è lasciata attendere: “Ma questa è una percezione tua, un tuo pensiero. Cioè andava tutto bene e adesso cos’è cambiato in tre giorni?”. A questo punto Oriana Marzoli ha replicato: “Questa sensazione e situazione non mi fa stare bene“.

Urla fuori dal Gf Vip 7 per Nicole Murgia e Daniele Dal Moro: la reazione di Oriana Marzoli

Questo è quanto accadeva giorni fa prima che la situazione tra la modella e l’ex UeD non ricevesse l’ennesimo duro colpo: l’ingresso in casa di Martina Nasoni, ex di Daniele Dal Moro. Turbolenze che attendono di calmarsi, ma nel frattempo anche le urla dei fan fuori dal GF Vip 7 e dirette a Nicole Murgia, biasimata per gli atteggiamenti avuti con Daniele Dal Moro. Queste le parole dei fan che hanno poi provocato la reazione di Oriana.

“Murgia non fare la gatta morta con Daniele, hai rotto le pa**e”. E proprio in quel momento, Nicole Murgia e Oriana Marzoli si trovavano vicine. Nessuno di loro se lo aspettava, al punto da manifestare un’espressione alquanto sorpresa, soprattutto sul volto della modella venezuelana, impressa in un video che ha fatto il giro del web in poco tempo. E la modella non poteva che volare dritta da Luca Onestini per tirare fuori qualche riflessione.

Hanno urlato: “ Murgia non fare la gatta morta con Daniele hai rotto le palle”



La faccia di Oriana 🍿#GFvip #oriele pic.twitter.com/U3qF2UJPmp — _benemanonbenissimo_ (@adorosempre) February 26, 2023

“A volte vedo che anche quando c’è da fare due chiacchiere, si forma come un comizio dove ognuno deve dire la sua”, e Luca sulla questione legata a Nicole Murgia: “Per me la cosa più giusta è non mettersi in mezzo. Io c’ho parlato un secondo ma gli unici che si devono parlare siete voi, il resto è tutto in più”. Dopo queste parole, anche Oriana si è espressa: “Sai cosa c’è? Adesso stiamo facendo finta che sia troppo amica di lui, ma fino a due settimane fa non si parlavano neanche fino a quando lui ha iniziato a parlare con me. Prima che rapporto avevano?”.