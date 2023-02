GF Vip, Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini, com’è finita? Il loro flirt ha entusiasmato tanti fan all’inizio del Grande Fratello Vip. Poi il pasticciaccio brutto del caso di Marco Bellavia ha provocato la squalifica della ricca ereditiera e il pubblico è rimasto così, sospeso tra un poteva essere e invece non è stato. Per carità non si può parlare di vera e propria relazione, ma è chiaro che tra i due siano nato qualcosa, un legame speciale. Recentemente Ginevra Lamborghini ha fatto un invito particolare all’ex.

Qualche tempo fa Ginevra Lamborghini ha inviato un aereo ad Antonino con scritto “Noi due sappiamo”. Poi alla domanda di Alfonso Signorini ha spiegato ad Antonino: “Ma ti ricordi un po’ di tempo fa ti dissi in veranda che per il tuo compleanno, il primo febbraio, saremmo andati a Pomezia. Dal momento che io non potevo venirti a prendere per portarti a Pomezia ti ho scritto ‘noi due sappiamo’, perché sai che appena esci un giro a Pomezia ce lo andremo a fare. Te l’ho soltanto ricordato”.

Leggi anche: “L’ha fatto con lei appena uscito”. GF Vip 7, dopo l’eliminazione Antonino non ha perso tempo





Cosa succede tra Antonino e Ginevra

Anche Andrea Maestrelli ha chiesto ad Antonino Spinalbese cosa fosse Pomezia: “Che roba è Pomezia?”. In effetti, tutto sembrava un messaggio in codice tra i due concorrenti. Ma Antonino ha risposto: “Non ne ho idea, non so neanche dove sia”. E Andrea: “Potrebbe essere…paracadute? Là fanno i lanci”. E Spinalbese: “Mi sa che ci andrà da sola a Pomezia… Pomezia…”. Adesso, però, esce fuori una voce proprio su Antonino e Ginevra.

Dopo l’eliminazione Antonino e Ginevra si sono baciati a favore di telecamera, ma poi c’è stato un po’ di silenzio social. Lui ha riabbracciato la figlia Luna Marì, lei ha avuto una serata in discoteca. Adesso a spiegare cosa succede tra i due ci ha pensato Alessandro Rosica, alias Investigatore Social: “Ultim’ora GF Vip. Per la gioia dei fan e un po’ meno dei non fan prosegue a gonfie vele l’amicizia speciale tra Antonino e Ginevra“.

Ultim’ora Gf. Per la gioia dei fan e un po’ meno dei non fan prosegue a gonfie vele l’amicizia speciale tra Antonino e Ginevra. #gfvip #GFVIPParty #gintonic #lamborghini #spinalbese — Alessandro Rosica (@Investigsocial) February 26, 2023

Ciao a tutti ,sto ascoltando da poco , comunque volevo dire una cosa forse sono all'antica, penso che un bacio così non si da agli amici speciali, ma a chi si ama❤❤❤ — Elsa (@Elsa31173296) February 26, 2023

Ho visto le tue stories.. era in senso positivo, cioè che si sentono e si vedono.. poi il futuro non lo conosce nessuno

A me piacciono tanto, ho notato che quando si sono riabbracciarti si sono sentiti i loro cuori battere fortissimo. auguro loro il meglio, hanno un'intesa rara — sunset_lover (@sunsetl87942354) February 26, 2023

Bisogna capire bene cosa si intenda per “prosegue a gonfie vele”, ma certo è che tra i due quel feeling scoccato all’interno della Casa non si è affievolito, anzi. Intanto ricordiamo cosa aveva scritto Il Mattino subito dopo l’eliminazione di Antonino: “I due avrebbero lasciato gli studi insieme e si vocifera che siano rimasti insieme fino a tarda notte“. E cosa aveva detto l’ex di Belen su Ginevra? “Ho avuto un trasporto mentale con Ginevra che non ho avuto con nessun’altra ragazza”. Dunque se son rose…

“Glielo chiedo ufficialmente!”. Ginevra Lamborghini, Antonino è al GF Vip e lei lancia la bomba