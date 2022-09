GF Vip 7, il cast definitivo, ma manca un nome. Un conto alla rovescia per il reality show di Alfonso Signorini, eppure inevitabile accorgersi di un’assenza. Se è vero che il cast sia ancora in via di definizione, inevitabile accorgersi di un’assenza. Il nome della concorrente è ‘scomparso’.

GF Vip, il nome della concorrente ‘scompare’ dal cast. Sarebbero 23 i nomi dei concorrenti vip pronti a varcare la gettonatissima porta rossa che ha segnato la storia del reality show di Alfonso Signorini. George Ciupilan, Sofia Giaele De Donà, Ginevra Lamborghini, Elenoire Ferruzzi e Antonino Spinalbese, giusto per citarne alcuni. Ma anche Patrizia Rossetti, Cristina Quaranta e Amaurys Perez già reduci dall’esperienza di un reality.





GF Vip, il nome della concorrente ‘scompare’ dal cast. Ecco di chi si tratta e il motivo del ‘no’

Una lista di veri e proprio vip attesissimi dal pubblico affezionato al GF Vip, come anche i nomi confermati di Nikita Pelizon, Carolina Marconi e Daniele Del Moro. Mentre dal mondo della televisione e dello spettacolo, pronti allo start del programma anche Marco Bellavia, Giovanni Ciacci, Edoardo Donnamaria, Gegia, Pamela Prati, Attilio Romita, Luca Salatino, Sara Manfuso. (GF Vip 7, svelati i nomi dei concorrenti ma è subito bufera).

E ancora, Wilma Goich, Charlie Gnocchi, Antonella Fiordelisi, Alberto De Pisis. Eppure il nome di una concorrente non compare più nel cast, e sarebbe quello di Teresa Langella. E il motivo è presto spiegato, seppur a malincuore.

Infatti pare che la Langella sia impegnata su un altro progetto lavorativo pronto a partire proprio quando la porta rossa del GF Vip sarebbe pronta a spalancarsi ai nuovi concorrenti. Un vero peccato, dunque, per tutti i fan che non aspettavano altro di vedere Teresa Langella alle prese con le dinamica della casa più spiata d’Italia.

