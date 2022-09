Con la morte della regina Elisabetta, il principe Carlo è diventato sovrano mentre il figlio William, nuovo erede al trono, duca di Cornovaglia. Ma quanto guadagna adesso? Sono giorni impegnativi per la Royal family, che viene già da una settimana di eventi pubblici senza sosta seguiti alla scomparsa di The Queen.

In attesa dei funerali previsti per lunedì 19 settembre e mentre si allunga la coda di persone in fila per visitare la camera ardente si allunga, re Carlo III si è spostato con la neo regina consorte Camilla nella residenza di campagna di Highgrove, nel Gloucestershire inglese. William si è invece diretto con Kate Middleton e i tre figli a Sandringham, nel Norfolk.





Principe William, “quanto guadagna adesso”

Scendendo nei dettagli dell’eredità lasciata dalla regina Elisabetta e del patrimonio, intanto va sottolineato che né Re Carlo III né William dovranno pagare una tassa di successione per via di una legge in vigore dal 1993 che esenta i reali. Harry e Meghan Markle non erediterebbero nulla per volontà della regina stessa, che ad agosto scorso pare avesse cambiato alcuni termini del testamento.

Ma quanto guadagna adesso che è duca di Cornovaglia il principe William? Come riporta la rivista Forbes e anche l’Huffington Post, il patrimonio degli Windsor si aggirerebbe intorno ai 430 milioni di sterline, circa 490 milioni di euro; quello immobiliare ammonterebbe invece a 28 miliardi di dollari.

A re Carlo III vanno le collezioni d’arte, le residenze di Balmoral e di Sandringham, la Crown Estate che vale 15 miliardi di sterline e comprende palazzi e case nel centro di Londra, e anche il Ducato di Lancaster.

E al principe William? Stando a quanto riportato all’erede al trono spetta il Ducato di Cornovaglia che varrebbe un miliardo di sterline (1 miliardo e 150 milioni di euro). Ducato che genera entrate annuali di 23 milioni di sterline (circa 26 milioni di euro), utilizzate per finanziare a attività pubbliche e di beneficenza.

