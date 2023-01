GF Vip, Nikita Pelizon sotto accusa. Nelle ultime ore all’interno della Casa l’atmosfera si è surriscaldata per quanto avvenuto tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria. Come ben sapete i due sono protagonisti di una storia parecchio travagliata che qualcuno ha perfino definito “tossica”. La spadaccina di Salerno non accetta l’amicizia tra Oriana e il suo fidanzato e ormai la situazione è divenuta insostenibile tanto da desiderare di uscire dalla Casa.

“Me ne voglio andare – ha dichiarato Antonella Fiordelisi durante l’ennesima discussione con Edoardo Donnamaria – non sto più bene qui dentro, non rido più. Ho capito che non sei come credevo, purtroppo mi sono innamorata. Per me questo non è giusto. Non sei stato carino, io non voglio che tu usi me per giustificarti del fatto che l’hai nominata. Sei diventato energia negativa per me, non voglio proprio parlare”. La gieffina, inoltre, ha deciso di scrivere su un foglio le frasi che più l’hanno ferita. E Nikita Pelizon che c’entra?

Nikita Pelizon sotto accusa per quello che ha fatto con Antonella

Oltre alla discussione con Edoardo Donnamaria Antonella Fiordelisi ha deciso di appuntarsi su un foglio tutte le frasi degli altri inquilini che l’hanno ferita. Ebbene ad un certo punto Nikita Pelizon ha deciso di aggiungere qualcosa alla lista. E Antonella l’ha ringraziata. Ma cosa ha scritto Nikita? Sul contenuto anche gli altri vipponi hanno iniziato a discutere.

In realtà neppure Sofia, Nicole, Antonino e Andrea sono riusciti a capire cosa abbia potuto scrivere Nikita Pelizon sul foglio di Antonella Fiordelisi. Di sicuro quest’ultima ha voluto creare un ‘memorandum’ con le frasi peggiori che le hanno rivolto Edoardo e gli altri inquilini della Casa del GF Vip. Della questione si è interessato anche Edoardo Tavassi che ne ha parlato con Donnamaria.

Edoardo Tavassi ha seguito la scena e poi raccontato tutto a Edoardo Donnamaria: “Era palesemente incazzata mentre scriveva – riferendosi ad Antonella Fiordelisi – se tu non ha intorno qualcuno che ti dice ‘Teso’ che ca**o scrivi? Sta scherzando! Pure Nikita ha preso il foglio e ha scritto accanto…”. Edoardo Donnamaria gli ha risposto: “Il problema è che Antonella è circondata di persone che le danno ragione a prescindere, qualsiasi cosa faccia”. Già, ma cosa avrà mai scritto Nikita? Il mistero rimane…

